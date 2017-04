ABN Amro rondt verkoop private banking-tak in Azië af

ABN Amro heeft de verkoop van zijn private banking-activiteiten in Azië en het Midden-Oosten zondag afgerond. Dat meldt de bank in een persbericht. In december bereikte de bank een akkoord om ABN Amro Private Banking over te dragen aan de Liechtensteinse vermogensbeheerder LGT.

ABN Amro zei zondag te verwachten dat de verkoop 193 tot 235 miljoen euro gaat opleveren. De afronding van de deal werd dit kwartaal verwacht. De verkoop van de private banking-activiteiten in Azië heeft verder geen gevolgen voor Nederlandse klanten.

De nu afgestoten afdeling van de bank beheerde ongeveer 18,5 miljard euro aan vermogen van klanten in Singapore, Hongkong en Dubai. Dit was goed voor zo’n 10 procent van het totale klantenvermogen van de private banking-tak van de bank.

Omstreden kantoor Dubai

Het kantoor in Dubai kwam eerder in opspraak, omdat medewerkers nalatig waren bij het voorkomen van witwaspraktijken. Dit leverde de bank een boete van 1,2 miljoen euro op. De verkoop houdt verband met het feit dat ABN Amro zich vooral wil richten op de Europese markt.

LGT is in handen van de prinselijke familie van Liechtenstein. Vorst Hans Adam II bestuurt samen met het parlement de dwergstaat. LGT is de grootste bank- en vermogensbeheerder ter wereld die eigendom is van een familie.