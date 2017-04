Verstappen zevende na moeizame kwalificatie Sotsji

Max Verstappen kende zaterdag een moeizame kwalificatie in de aanloop naar de Grand Prix van Rusland. De coureur van Red Bull kwam zoals verwacht niet in de buurt bij de concurrentie van Ferrari en Mercedes, maar moest ook teamgenoot Daniel Ricciardo en Felipe Massa (Williams) voor laten gaan: zevende.

De Nederlander reed daarmee zijn op een na slechtste kwalificatie van het seizoen. Alleen in China, waar hij door motorproblemen al na één kwalificatieronde uitviel, deed hij het slechter. De coureurs van Ferrari verbaasden zaterdag door sneller te kwalificeren dan Mercedes: Sebastian Vettel vertrekt zondag van plek één, Kimi Raikkonen van plek twee.

‘Sotsji is niet ons circuit’

Voorafgaand aan het raceweekeinde zei Verstappen al uit te gaan van een moeizame kwalificatie. De auto’s van Red Bull hebben dit seizoen minder vermogen dan die van de concurrentie en op het circuit van Sotsji – met veel lange rechte stukken – worden die verschillen nog net iets duidelijker. Tegen het tijdschrift Autosport zei hij daar vrijdag over:

“We moeten nog kijken naar wat we kunnen verbeteren voor de kwalificatie van zaterdag, maar dit circuit is niet onze favoriet. We gaan gewoon proberen er het beste van te maken.”

Ondanks het gebrek aan vermogen slaagt Verstappen er dit seizoen toch in om mee te doen in de strijd om het podium. Zo eindigde hij in China op de derde plaats, en in Melbourne als vijfde. Na vier races staat de Nederlander op de vijfde plek in de WK-stand, net voor teamgenoot Ricciardo.