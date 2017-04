‘Tientallen arrestaties bij protesten Rusland’

Er zijn tientallen demonstranten opgepakt bij verschillende anti-Poetin protesten in Rusland. Persbureau AFP houdt het bij dertig arrestaties, de organisatie van het protest spreekt van vijftig mensen die zijn opgepakt. Politiemonitorwebsite OVD-Info telt er meer dan 120, waarbij 110 mensen die zijn opgepakt in de regio Sint-Petersburg. Demonstranten in onder andere Moskou vroegen president Vladimir Poetin met flyers om niet mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2018, maar op te stappen.

Volgens overheidsbronnen waren er 250 demonstranten aanwezig in Moskou, organisator Open Rusland hield het op zo’n 500 mensen. Er was geen toestemming gegeven voor de protesten, meldt onder andere BBC. De demonstranten slaagden er niet in om het presidentiële kantoor in Moskou te bereiken.

Bij het protest werd de slogan ‘We zijn ziek van hem’ gescandeerd. Organisator Open Rusland is de maatschappelijke beweging van voormalig oligarch Michail Chodorkovski, die op donderdag tot ‘ongewenste organisatie’ werd bestempeld door het Russische ministerie van Justitie.

Tijdens een eerder protest op 3 april werden veertig mensen gearresteerd. Ook zij liepen mee in een protest tegen corruptie in Rusland. Volgens Chodorkovski, die naar het buitenland vluchtte na een lange celstraf in Rusland voor belastingfraude, ging dat om een geënsceneerde provocatie van de overheid.

De demonstranten werden tijdens het protest nauwlettend in de gaten gehouden door de Russische politie. Volgens persbureau Reuters waren er op zijn minst dertig bussen vol agenten ter plekke in Moskou. De arrestaties zijn vooralsnog niet door de Russische politie bevestigd.

Corruptie

Eind maart vonden er grote protesten plaats in Rusland na een oproep van oppositieleider Aleksej Navalny. De oproep bracht 60.000 mensen op de been, veelal jongeren, om te demonstreren tegen de corruptie van de politieke elites. Navalny werd gearresteerd, net zoals honderden andere demonstranten.

Navalny moest uiteindelijk een straf van vijftien dagen uitzitten in de gevangenis. Op donderdag belandde hij korte tijd in het ziekenhuis nadat een onbekende man chemicaliën in zijn gezicht had gegooid.