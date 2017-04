Vakantiegangers geven opnieuw minder geld uit in Turkije

De toeristische sector in Turkije heeft opnieuw een zwaar kwartaal achter de rug. Volgens cijfers van het Turkse bureau voor de statistiek lagen de inkomsten uit toerisme dit voorjaar ruim 17 procent lager dan in de zelfde periode van 2016. Vakantiegangers gaven vorig kwartaal voor bijna 3,4 miljard dollar (3,1 miljard euro) uit in Turkije.

De daling in inkomsten volgt op een jaar waarin de Turkse toeristische sector het al niet gemakkelijk had. In 2016 daalden de inkomsten uit toerisme namelijk al met meer dan 30 procent op jaarbasis. Oorzaak voor die terugval waren de verschillende aanslagen in het land en de coup die in juli van vorig jaar werd gepleegd.

Wat de oorzaak van de daling van vorig kwartaal is, meldt het Turkse statistiekbureau niet. Wel wordt uit de cijfers duidelijk dat er vooral sprake is van minder uitgaven, niet zozeer van minder toeristen. Het aantal vakantiegangers daalde vorig kwartaal namelijk slechts met 5 procent op jaarbasis, naar 4,8 miljoen.

Goedkope lira is mogelijke oorzaak

Een mogelijke verklaring voor het feit dat Turkije minder geld verdiend aan toeristen kan zijn dat de koers Turkse lira het laatste jaar flink aan waarde heeft verloren. Turkije geeft de opbrengsten uit toerisme namelijk weer in dollars. En vergeleken met een jaar geleden gaan er nu meer lira in één dollar.

In hoeverre Nederlanders Turkije het afgelopen kwartaal verder links hebben laten liggen, wordt uit de cijfers van het Turkse statistiekbureau niet duidelijk. In 2016 was zo’n daling wel duidelijk zichtbaar: het aantal vakantiegangers uit Nederland lag toen bijna een kwart lager dan in 2015, op iets meer dan 717.000.