Turkije blokkeert Wikipedia

Turkije heeft de toegang tot de internetencyclopedie Wikipedia geblokkeerd, zo meldt Turkey Blocks, een organisatie die online blokkades in het land monitort. Alle edities van de encyclopedie zouden sinds 08:00 uur lokale tijd niet meer te bezoeken zijn.

Internetgebruikers die Wikipedia vanuit Turkije proberen te bezoeken krijgen de melding dat de site niet bereikt kan worden “omdat de verbinding niet tot stand kan komen”. Turkey Blocks citeert de Turkse autoriteit voor Informatie en Communicatietechnologie, die stelt dat na een “technische analyse en juridische overwegingen administratieve maatregelen zijn genomen voor deze website”.

Waarom de site plotseling niet meer toegankelijk is is niet bekend. De BBC citeert Turkse social media gebruikers, die denken dat de blokkade te maken heeft met kritische informatie op de Wikipedia-pagina van president Recep Erdogan.

Het is niet de eerste keer dat in Turkije bepaalde internetsites worden geblokkeerd. Na de mislukte coup in juli van vorig jaar waren Facebook en Twitter al tijdelijk niet bereikbaar. Ook na terroristische aanslagen of grote demonstraties zijn deze sociale netwerken, alsook chatdienst Whatsapp, vaak niet te bezoeken. In oktober werden ook opslagdiensten Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive geblokkeerd, nadat activisten gevoelige documenten over de regering van president Erdogan hadden gelekt.

De Turkse overheid ontkende in het verleden internetsites te blokkeren. Volgens de autoriteiten worden de storingen in het internetverkeer veroorzaakt door gebruikerspieken na grote gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een aanslag. Experts zeggen echter dat de ‘storingen’ niet toevallig voorkomen en intentioneel zijn.