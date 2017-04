Telegraaf: ‘Politie bood zwijgdeal voor achterhouden WOB-misser’

Was het een poging onwelgevallige informatie onder de pet te houden of een goedmakertje voor een blunder? Zaterdag berichtte De Telegraaf over een zogeheten ‘zwijgdeal’ die de politie met de krant had willen sluiten. Als De Telegraaf niet zou schrijven over de fouten die de politie had gemaakt in de behandeling van een WOB-verzoek naar cijfers over criminaliteit onder asielzoekers, zou de krant wel ‘ander nieuws’ over asielzoekers krijgen, alsook een ‘exclusief interview’ met korpschef Erik Akerboom.

Vrijdag publiceerde de krant over de fouten die de politie maakte in de behandeling van het WOB-verzoek. Aanvankelijk zou de politie hebben gezegd dat de gevraagde informatie niet bestaat. Daarop kwam men vervolgens terug, om de informatie alsnog niet te verstrekken vanwege het opsporingsbelang.

De politie gaf vrijdag in een verklaring toe dat een “inschattingsfout” is gemaakt in de behandeling van het WOB-verzoek en dat men er opnieuw naar gaat kijken. Volgens De Telegraaf probeerde de politie met een aanbod van andere informatie de onthulling van deze fout echter te voorkomen. Voorwaarde voor het verstrekken van andere informatie en een interview met Akerboom zouden zijn dat de krant niet zou publiceren over het onjuist informeren.

Rechtzetten

Een woordvoerder van de politie erkent dat hij zich kan voorstellen dat bij de krant “de indruk is ontstaan” dat de politie een deal probeerde te sluiten en betreurt dat. Het kon volgens hem lijken dat bepaalde informatie alleen in ruil voor zwijgen over de WOB-misser beschikbaar zou zijn. “Uit de mails die ik heb ingezien kan je die conclusie inderdaad trekken. Het is heel vervelend dat die indruk is ontstaan.”

Een dergelijke ‘zwijgdeal’ zou echter niet de intentie van de politie zijn geweest, die alleen de gemaakte fouten zou “hebben willen rechtzetten” met een aanbod van andere gegevens uit het asieldossier. Een ‘exclusief interview’ met korpschef Akerboom is volgens de woordvoerder nooit aangeboden, maar het beloofde “andere nieuws” is ook na de onthulling voor De Telegraaf nog steeds beschikbaar.

Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen noemt de gang van zaken in een reactie een aanfluiting” en noemt de politie “niet erg geloofwaardig”. De krant staat nog altijd achter het verhaal.