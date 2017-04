Sven Kramer breekt sleutelbeen bij val fiets

Schaatser Sven Kramer heeft tijdens een valpartij bij een wielertoer in Drenthe zijn linker sleutelbeen gebroken. Dat meldt zijn team Lotto-Jumbo op Twitter. Het team verwacht geen langdurige complicaties.

Kramer traint buiten het schaatsseizoen wel vaker door deel te nemen aan wielrenevenementen. De PWZ Zuiderveld Tour is een rit van tweehonderd kilometers. Deelname liep voor de 31-jarige Kramer ditmaal verkeerd af: hij viel tijdens de slotfase van de tocht van zijn racefiets.

Hij wordt inmiddels in een ziekenhuis in Amersfoort geopereerd. Volgens het team kan hij volgende week de training alweer licht hervatten. Momenteel is Kramer bezig met de training voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea van volgend jaar. Lotto-Jumbo is vooralsnog niet van plan zijn deelname aan een trainingskamp op 10 mei te schrappen, meldt persbureau ANP.