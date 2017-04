Spoedoverleg op Schiphol over drukte en wachtrijen

Schiphol houdt woensdag een spoedoverleg over de drukte op de luchthaven. Daarbij zijn de drie ingehuurde beveiligingsbedrijven en de vakbonden aanwezig, zo bevestigt FNV-bestuurder Leen van der List zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf. Gesproken wordt over de inzet van extra beveiligers, want met name bij de veiligheidscontrole lopen reizigers veel vertraging op.

Van een knieval van Schiphol, zoals De Telegraaf schrijft, wil Van der List niet spreken. “Er is nog geen enkel besluit genomen”, laat hij via de telefoon weten:

“We hebben Schiphol wel laten weten wat onze eisen zijn, maar ik verwacht niet dat ze daar meteen heel enthousiast op zullen reageren.”

De vakbondsbestuurder pleit voor het opleiden van extra beveiligers. Volgens hem kunnen zij binnen zes weken klaar zijn om te werken. “Er is nu een enorme mismatch tussen het aantal beschikbare beveiligers en het aantal reizigers dat naar Schiphol komt”, aldus Van der List. Hij schat dat zeker een honderdtal extra veiligheidsmensen nodig is om de drukte op te lossen.

Meer dan honderd piekdagen

Met het begin van de voorjaarsvakantie krijgt Schiphol steeds meer te maken met piekdagen, waarop meer dan 200.000 mensen aankomen, vertrekken of overstappen. De infrastructuur van Schiphol schiet tekort voor zulke aantallen, schreef economieredacteur Mark Duursma donderdag:

“Gevolg: overvolle parkeergarages, treinperrons en vertrekhallen, wachtrijen bij de incheckbalies, veiligheidscontrole en paspoortcontrole, gemiste en uitgestelde vluchten, geïrriteerde passagiers. Buiten het zicht van de passagiers is er een tekort aan gates, opstelplaatsen voor vliegtuigen en taxibanen.”

Doordat mensen vaker vliegen dan voorgaande jaren - in 2016 werd zo’n 9 procent vaker gevlogen dan een jaar eerder - verwacht Schiphol bovendien meer piekdagen dan in het verleden. Waar in het verleden meestal op een tiental dagen sprake was van topdrukte, rekent de luchthaven nu op meer dan 100 dagen van extreme drukte.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur, PvdA) liet vrijdag al weten met Schiphol om tafel te willen om te praten over de drukte. Tegenover persbureau ANP zei ze het “heel erg vervelend” te vinden dat mensen soms uren in de rij staan. Een datum voor dat gesprek is nog niet geprikt, zo voegde haar woordvoerder daar later aan toe.