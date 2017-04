Rutte: VVD-voorzitter Keizer is integere man

VVD-voorzitter Henry Keizer is volgens demissionair premier Mark Rutte “zeker een integere man”. Dat zei Rutte zaterdag in Brussel, voorafgaand aan Europese besprekingen over de voorwaarden voor de onderhandelingen over Brexit. Keizer hoeft wat Rutte betreft voor de duur van het integriteitsonderzoek dat de partij naar hem doet dan ook niet terug te treden.

Rutte:

“Hier is sprake van privéactiviteiten. Dat heeft niets met de VVD te maken. Er is ook geen sprake van enige strafrechtelijke vervolging.”

Keizer raakte een week geleden in opspraak, nadat Follow The Money (FTM) onthulde dat hij een uitvaartorganisatie waaraan hij als adviseur verbonden was voor een schijntje van de daadwerkelijke waarde op de kop had getikt. Keizer betaalde voor de De Facultatieve samen met zijn partners 12,5 miljoen euro - met 30.000 euro eigen geld - terwijl de keten 31,5 miljoen waard was. Keizer was daarbij dus zowel adviseur als koper van het bedrijf.

Vrijdag verdedigde Keizer zichzelf tijdens een persconferentie, waarbij FTM overigens niet aanwezig mocht zijn. Volgens hem heeft hij bij de koop “integer opgetreden”. Een onafhankelijk extern onderzoek achtte Keizer vrijdagochtend niet nodig, net zomin als een intern onderzoek door de integriteitscommissie van zijn partij. Vrijdagavond was hij echter plotseling van mening veranderd en maakte hij alsnog bekend een onderzoek te wensen door de VVD-integriteitscommissie. Waarom hij zo’n onderzoek opeens wel noodzakelijk achtte bleef onduidelijk.

Rutte ontkende dat hij zou hebben aangedrongen op een onderzoek door de integriteitscommissie: volgens hem kwam het initiatief daarvoor van Keizer zelf. Keizer reageerde volgens Rutte de afgelopen week “adequaat” op de berichtgeving over de omstreden zakendeal.

“Volgens mij is het van belang dat als je ergens van wordt beschuldigd, dat je je verdedigt. Dat heeft hij gisteren, vind ik, zeer adequaat gedaan.”