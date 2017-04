Meer druk op top van AkzoNobel

Twee grote aandeelhouders hebben vrijdag forse kritiek geuit op verf- en chemieconcern AkzoNobel, dat in een harde overnamestrijd is verwikkeld met het Amerikaanse PPG. Zowel het Britse pensioenfonds USS als het Amerikaanse beleggingsfonds Causeway Capital willen dat het bestuur van AkzoNobel in gesprek gaat met PPG, dat maandag voor de derde keer een bod uitbracht op de Nederlandse verfmaker (Sikkens, Flexa).

Het Amerikaanse Causeway – met 5,02 procent van de aandelen een van Akzo’s grootste aandeelhouders – noemt het in een brief „onbegrijpelijk” dat de top van AkzoNobel weigert in gesprek te gaan met PPG (eigenaar van Histor). Volgens USS ondermijnt die weigering „de geloofwaardigheid van de raad van bestuur”. Dinsdag uitte USS ook al kritiek op Akzo’s top tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Een „ongebruikelijke stap”, erkende USS.

AkzoNobel zegt PPG’s verhoogde bod van 96,75 euro per aandeel te bestuderen, maar tot nu toe weigerde het Nederlandse bedrijf met PPG te onderhandelen. De ongebruikelijke kritiek van de twee grote fondsen verhoogt de druk op de top van AkzoNobel (46.000 werknemers, omzet 14,2 miljard euro) om dit wel te doen.

Beide aandeelhouders zijn ook zeer ontstemd over Akzo’s weigering een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) toe te staan. Causeway zegt hierover „enorm teleurgesteld” te zijn. USS (eigenaar van 1,28 procent van de Akzo-aandelen) schrijft dat het bestuur van AkzoNobel zijn verplichtingen naar de aandeelhouders „niet serieus” lijkt te nemen.

Het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management, voorstander van een overname, vroeg om zo’n bijeenkomst omdat het daarbij president-commissaris Antony Burgmans tot aftreden wilde dwingen. Volgens Elliott heeft Burgmans een sturende rol in Akzo’s weigering te onderhandelen met PPG. Akzo wees een bava dinsdag af, omdat het niet in het belang van het bedrijf zou zijn.

PPG liet maandag weten dat het bod „een laatste uitnodiging” is voor AkzoNobel om te onderhandelen. Twee eerdere voorstellen werden door Akzo’s bestuursvoorzitter Ton Büchner resoluut afgewezen. Volgens Büchner was de prijs te laag. Daarnaast zou een overname niet in het belang zijn van werknemers en klanten en zouden er onoverkomelijke mededingingsbezwaren zijn. PPG spreekt dat tegen.