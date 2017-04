Historisch badhuis in bevrijd Mosul weer drukbezocht, door locals en soldaten

Na de bevrijding van Mosul van IS eind vorig jaar kunnen de mannen van de stad weer baden in de beroemde Hamal Alil Zwavel Spa. Tijdens de bezetting raakte het gebouw in verval, nu wordt het badhuis weer druk bezocht. Fotograaf Bram Janssen legde de vrolijke en ontspannen badtaferelen vast.