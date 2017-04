Hij wilde erhéén. En ook de andere kant laten zien

Een dag na de val van Saddam Hoessein bezoekt journalist Mustapha Oukbih een sjiitische buitenwijk van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Oukbih wéét namelijk dat hij hier niet alleen uitzinnige vreugde zal aantreffen. „Iedereen die gelooft dat de Irakezen na Saddam weer een vrij leven krijgen, begrijpt niets van dat land.”

Oukbih zocht als journalist het andere verhaal. Dat deed hij door op pad te gaan, door zoveel mogelijk mensen te spreken, vertelt hij in een interview met Kunststof Radio in 2010. Als een van de weinige journalisten deed hij verslag van de oorlog in Irak. Want wie wil weten wat oorlog met een land doet, zal er vóór, tijdens en na de oorlog moeten zijn. „Je kunt niet zeggen: nu is het even te gevaarlijk in Irak.”

Mustapha Oukbih wordt geboren in Rabat, Marokko. Samen met zijn moeder en broer reist hij op elfjarige leeftijd zijn vader achterna. Hij groeit op in de Haagse Schilderswijk. Samen met Ahmed Aboutaleb begint hij Persbureau Buitenland. Hun missie: de beeldvorming van migranten beïnvloeden. Oók de successen laten zien.

In 1987 publiceert Oukbih samen met Elma Verhey in Vrij Nederland ‘De Hollandse Droom’. Een reportage over succesvolle gastarbeiders, waarvoor ze de ADO-Mediaprijs krijgen. Een foto van het moment waarop Oukbih de prijs in ontvangst neemt, draagt hij zijn hele leven bij zich. „Waar je ook kwam”, vertelt schoonzus Senay Ozdemir, „In Den Haag, Amman, zelfs in het hospice: overal hing die foto aan de muur.”

Oukbih werkte onder meer voor NRC Handelsblad, Trouw, De Groene Amsterdammer en was van 2003 tot en met 2010 correspondent Midden-Oosten voor de NOS. Gerard van den Broek, destijds chef buitenland, omschrijft hem als een journalist met een buitengewone dossierkennis. Iemand die het „haatte” als hij vijf minuten voor de uitzending werd gebeld. „Hij wilde zich inlezen, zich voorbereiden. Of liever nog: erhéén.”

Oukbih’s inlevingsvermogen bracht hem tot uitzonderlijke verhalen, zeggen ze bij de NOS. Al leverde het hem ook wel eens kritiek op. „Dan redeneerde hij: als ík Hamas was, zou ik het óók zo aanpakken”, vertelt Van den Broek.

Zaterdag overleed Mustapha Oukbih na een langdurig ziekbed op 53-jarige leeftijd. NOS-chef Van den Broek, die hem vorige week nog bezocht, vertelt dat ze toen intensief over het conflict in Syrië spraken. „Je zag zijn ogen oplichten.”