Exitpoll: MAN wint verkiezingen Curaçao

De sociaaldemocratische partij MAN lijkt de parlementsverkiezingen op Curaçao te hebben gewonnen met 25 procent van de stemmen. Dat meldt persbureau ANP op basis van de eerste exitpoll. MAN, de partij van oud-premier Koeiman, werd vorig jaar met de verkiezingen ook al de grootste en stijgt nu naar 7 van de 21 zetels.

De partij Movementu Futuro Kòrsou (MFK) van oud minister-president Gerrit Schotte zou op basis van de exitpoll de gedeelde tweede zijn geworden, met 20 procent van de stemmen. Met deze uitslag krijgt de partij van Schotte één zetel erbij - MFK gaat naar vijf. De Partido Antía Restruktura (PAR) haalde ook zo’n 20 procent van de stemmen.

Diep verdeeld

De spanning rondom de verkiezingen was aanzienlijk. Het eiland is op politiek en maatschappelijk vlak tot op het bot verdeeld, en kampt met een hoge werkloosheid en stijgende criminaliteit. De race ging tussen de Nederlands-gezinde MAN en PAR, en partij MFK die juist minder met Nederland te maken wil hebben.

Het is voor de tweede keer in zeven maanden tijd dat Curaçaoënaars naar de stembus mogen en al de vierde sinds Curaçao in 2010 een onafhankelijk land binnen het koninkrijk werd. Het laatste kabinet onder leiding van Koeimans partij MAN viel in februari, slechts drie maanden nadat het was beëdigd. Het had een krappe meerderheid, en toen twee parlementsleden van MAN overliepen naar MFK moest Koeiman zijn ontslag indienen. Schotte werd interim-premier, maar weigerde nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De Rijksministerraad in Den Haag greep daarop in en dwong nieuwe parlementsverkiezingen af. Hiervoor werd gouverneur Lucille George-Wout - in feite het staatshoofd van het eiland - speciaal bevoegd gemaakt, zodat zij de verkiezingen in goede banen kon leiden.

Gerrit Schotte werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel vanwege banden met de onderwereld, witwassen en corruptie. Tot zijn hoger beroep in mei is hij echter op vrije voeten, waardoor hij zich kon mengen in de campagne - zelfs al mag hij zich officieel vijf jaar niet verkiesbaar stellen. Ook deze maatregel gaat pas in zodra die standhoudt in een hoger beroep.

De stembusgang, tussen 08.00 uur en 21.00 uur, verliep verder zonder noemenswaardige incidenten. Ruim 120.000 Curaçaoënaars konden hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage zou rond de 66,5 procent hebben gelegen.