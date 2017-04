Een dikke pannenkoek

Nou dat viel niet mee hè, die laatste weken van april. Veel te koud voor de tijd van het jaar. Ik had even de neiging er chagrijnig van te worden, maar wat schiet je daarmee op? In plaats daarvan besloot ik mezelf maar een beetje te kietelen door iets heel lekkers en voorjaarsachtigs te maken: een farinata met citroenhummus en daarbovenop gegrilde groenten in een frisse, kruidige dressing. En raad eens? Het werkte, dit is echt een vrolijkmakend gerecht.

Een farinata is een soort dikke pannenkoek gemaakt van kikkererwtenmeel en water. U heeft een grote ijzeren koekenpan nodig met een doorsnede van ongeveer 30 centimeter. Kikkererwtenmeel is te koop bij natuurwinkels en bij mediterrane en tropische winkels. (Let op de houdbaarheidsdatum, want het meel wordt snel ranzig.)