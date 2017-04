Terwijl de berichten steeds frequenter binnendruppelen dat de ijskap op de Noordpool smelt, sluit een koude hand zich om het hart van de liefhebbers van Frans wit. Want waar in het noorden de temperaturen stijgen, dalen deze juist in het zuiden.

Zo kreeg Champagne in de tweede en derde week van april te maken met temperaturen van nota bene 6 graden onder nul. Fataal voor de dan net ontbolsterende wijnplanten. Een productieverlies van tussen de 20 en 50 procent lijkt zich aan te dienen, afhankelijk van waar de wijngaarden zich bevinden. In ieder geval is Côte de Bar in de Champagneregio Aube de pineut. En dat ook nog voor het tweede jaar op rij.

In 2016 kwam koning Winter zelfs op 27 april nog even buurten. Daarnaast zorgden winterse omstandigheden toen ook voor druivenleed in Chablis en Bourgogne. In laatstgenoemde regio ging er nog een schepje bovenop. Daar was het met name de hagel die via shock and awe afrekende met de jonge chardonnay.

Klimatologische onheilstijdingen bereikten mij ook vanuit de Loire. Ook daar doet april wat het wil. De Nederlandse eigenaren van Villebois, een domein dat gespecialiseerd is in de plaatselijke sauvignon blanc, stuurden mij onlangs een ijzingwekkende mededeling. In de tweede week van april was sprake geweest van aanhoudende nachtvorst die de oogst schade dreigde te berokkenen. En ook in dit geval was het recidive.

Vorig jaar hadden te lage temperaturen voor de tijd van het jaar de resultaten ook al gedrukt. Om de vrieslucht te verspreiden hadden de eoliens, windmolens in de wijngaard, in Sancerre en Pouilly-Fumé op volle toeren gedraaid. Om hetzelfde effect te bewerkstelligen werden ook helikopters ingezet.

Gelukkig is J. de Villebois Pouilly-Fumé 2015 al gebotteld, een oogst die de fles ijsvrij heeft bereikt. En deze presenteert zich als een rokerige, krokant-frisse sauvignon blanc die het met name goed doet bij onze eigen Limburgse asperges. Van de koude grond, dat spreekt.