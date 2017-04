De weg van Barger-Oosterveld naar Lissabon loopt via Zwartemeer. In elk geval voor Tommie Falke (24), die vanuit zijn geboorteplaats nog wat verder de Zuidoosthoek van Drenthe inging om op hoger niveau te handballen. Dat is beloond. Zaterdag treedt de veelscorende hoekspeler van JMS Hurry-Up aan met zijn club in de halve finale van de Europa Cup tegen Sporting Lissabon. Voetballers steken duizend vlaggen uit bij zo’n prestatie, handballers... Nu ja, handballers vliegen dan naar Portugal en handballen. Nog een verschil: bij voetbal neemt de penningmeester een extra glas champagne bij Europees succes, bij handballers moet hij de telefoon pakken om een feestavond te organiseren. Nee, geen huldiging, maar een benefiet: „Europa Cup spelen kost veel geld. Er was één ronde begroot.” Op 12 mei treden de beste bands van Zwartemeer belangeloos op om de successen van de handbalmannen weer binnen budget te brengen.

Voor Falke – zo op het oog vinden wij hem trouwens meer een Tom dan een Tommie – lonkt misschien wel meer. De international met de toverhanden stond al op de radar van Duitse clubs. Een goede kans dat hij zich na dit weekend in warme Portugese aandacht bevindt. Waarbij wij graag een verslag willen van de pogingen van de Lissabonners om de naam uit te spreken van Falkes geboorteplaats. Die vooral befaamd is om de ontdekking van ‘De dolk van Barger-Oosterveld’, uit de vroege bronstijd. Zo zal Falkes Portugese bijnaam wel worden: O Punhal, De Dolk.