Onze dochter kwam met de keukenschaar naar de tafel gelopen.

„Voorzichtig, dat is een hele gevaarlijke schaar”, zei mijn vrouw tegen haar.

Dochter: „Hè?”

„Wat zég je”, probeerde ik haar te corrigeren.

„Dat is een hele gevaarlijke schaar, zei mama”, legde onze dochter mij uit.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl