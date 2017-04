Boksen niks voor meisjes? Dan ken je Jesselyn (10) nog niet

Tot een paar maanden geleden had Jesselyn een vast trainingsmaatje om mee te boksen. Een jongen van 13 jaar, een paar jaar ouder dan zij. Maar sinds kort wil hij plotseling niet meer met haar sparren. “Volgens mij omdat hij het als een wedstrijdje ziet en hij wordt verslagen door een klein meisje.”

Aan zelfvertrouwen heeft Jesselyn Silva, een 10-jarig meisje uit New Jersey, geen gebrek. Ze is ervan overtuigd dat ze later professioneel bokser wordt en denkt al voorzichtig aan deelname aan de Olympische Spelen van 2024. “Daar wil ik goud winnen”, zegt ze in een aandoenlijk videoprofiel van The New York Times.

Een groot voordeel is dat Jesselyn al begon met boksen toen ze zeven jaar oud was. Een bijzonderheid, want vrouwen beginnen meestal pas op latere leeftijd met boksen. In de Verenigde Staten zitten momenteel nog geen 1.200 meisjes jonger dan achttien op boksen, schreef de nieuwswebsite North Jersey onlangs.

Het betekent dat Jesselyn vooral traint met jongens, zegt haar vader Pedro Silva:

“Meisjes zijn zeldzaam, en als je ze wel vindt dan zijn ze óf een stuk ouder, óf een stuk minder goed dan zij is.”

Twijfels over de risico’s

Maar zo trots als vader Pedro is, zo bezorgd is hij soms ook. Want hoe veilig is het nou voor een kind om te boksen? De Amerikaanse vereniging voor kinderartsen ontraadt kinderen bijvoorbeeld om te gaan boksen vanwege het gevaar voor klappen tegen het hoofd. Maar tegelijkertijd is veel van de training van Jesselyn er juist op gericht om dat soort klappen te ontwijken of zo goed mogelijk af te weren, zegt Pedro Silva.

“Nu, op tienjarige leeftijd, krijgen kinderen nog geen hersenschudding en lopen ze geen ernstige blessures op. Maar zodra ze volwassen worden en ze de kracht hebben om iemand bewusteloos te slaan, dan wordt dat een heel ander verhaal.”

Naast een portret van een meisje dat bokst is “Girl Boxer” daarmee ook een kort portret van de vader erachter. Een vader die zijn dochter wil aanmoedigen in haar hobby, maar die diep van binnen ook hoopt dat ze stopt met boksen voordat ze volwassen wordt.