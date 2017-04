Bevolking Curaçao kiest tegen corruptie en voor de ‘Curaçaose Kennedy’

De Curaçaose bevolking rekende afgelopen vrijdag af met de machtsverstrengeling tussen de maffia en de georganiseerde misdaad en de politiek: ze kozen een betrouwbare en ‘schone’ regering. De liberale partij PAR met de beoogde nieuwe premier Eugene Rhuggenaath (47), zonder een besmet verleden, kwam als grote winnaar uit de bus. De MFK van de voor corruptie en fraude veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte verloor de verkiezingen.

Er is vooral strategisch gestemd, kleinere partijen verloren flink of verdwenen helemaal, de winst ging vooral naar de grote partijen. De tweede grote partij MAN won flink. MAN is de partij van de vorige premier Hensley Koeiman die slechts anderhalve maand regeerde tot zijn kabinet viel. Door de winst van MAN kan er zeer waarschijnlijk met 13 van de 21 zetels een meerderheidsregering gevormd worden tussen meerdere ideologisch verwante partijen.

Dit lukte na de vorige verkiezingen in oktober 2016 niet. Toen moest Koeiman na een moeizame coalitievorming onder meer in zee gaan met tegenpool Pueblo Soberano (PS) van de in 2013 vermoorde oprichter Helmin Wiels. Dit kabinet wankelde snel. De twee PS leden liepen over naar de oppositiepartij MFK van de omstreden Schotte die hen zou hebben omkocht. Daardoor viel het kabinet en kon Schotte’s MFK een interim regering vormen.

Verliezer Schotte

Zowel de PAR als de MAN zijn de grootste en meest Nederlands gezinde politieke partijen van Curaçao. Verliezer Schotte, de derde grootste partij, moet niets van Nederland hebben. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot ruim drie jaar celstraf vanwege zijn banden met de gokmaffia, witwaspraktijen en fraude en mag zich vijf jaar lang niet meer verkiesbaar stellen. In afwachting van zijn hoger beroep eind mei, is dit vonnis nog niet in werking getreden. Schotte probeerde daarom deze verkiezingen zo goed mogelijk te scoren, en met een grootschalige en populistische verkiezingscampagne zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.

Hij kreeg er vrijdag weliswaar een zetel bij, maar doordat zijn tegenstanders nog beter scoorden is de kans zeer groot dat er buiten hem om een regering gevormd wordt. „Dit is een nieuwe kans voor Curaçao, we zijn trots en tevreden en moeten nu heel snel aan het werk”, zei de beoogde nieuwe premier Eugene Rhuggenaat. Rhuggenaat is een ervaren bestuurder en zakenman die nu al bekend staat als de ‘Curaçaose Kennedy’. Hij gaf onmiddellijk aan niet met de MFK en andere kleinere populistische partijen in zee te zullen gaan.

Opluchting

De opluchting op het eiland is groot. Bij de bevolking, het Curaçaose bedrijfsleven, en investeerders is er hoop op een stabielere fase dan voorgaande jaren. Sinds het eiland in 2010 een autonoom land werd binnen het Koninkrijk is er nauwelijks rust en stabiliteit geweest: in zeven jaar tijd waren er vier verkiezingen en raakte het eiland volledig verdeeld.

De uitdagingen zijn groot. De economie moet worden aanpakt, 13 procent van de bevolking zit zonder werk, er moet geïnvesteerd worden in goed onderwijs en de criminaliteit neemt zorgwekkende vormen aan.

Schotte zal zich met zijn MFK in de oppositie niet zomaar weg laten zetten. Hij zal er alles aan doen om zijn vonnis te ontlopen en uit de gevangenis te blijven en zijn macht daar waar mogelijk in te zetten om zijn zaak te redden. In een reactie na de uitslag zei hij blij te zijn met de extra zetel maar hij riep de winnaars op zijn partij niet opnieuw te boycotten. „De bevolking wil dat wij ook mede het beleid bepalen, we horen tot de grootste partijen, jullie kunnen ons niet uitsluiten”, aldus Schotte.

Nachtmerrie

Voor Nederland is de uitslag ook een grote opluchting. De angst op een regering met de MFK onder leiding van Schotte was voor Den Haag een grote nachtmerrie. Demissionair minister president Mark Rutte feliciteerde de PAR en zei uit te kijken naar samenwerking met de nieuwe Curaçaose regering. Ronald van der Baak (SP) is blij dat Curaçao gekozen heeft voor het „koninkrijk en niet voor de maffia”.

Eerder deze maand greep de Rijksministerraad in om de verkiezingen door te laten gaan nadat de huidige interim-regering van MFK premier Gilmar Pisas, een stroman van Schotte, probeerde de verkiezingen uit te stellen. Met een Algemene maatregel van rijksbestuur bepaalde Nederland toen dat de verkiezingen door moesten gaan. De gouverneur kreeg de opdracht deze zogenoemde aanwijzing op te volgen.