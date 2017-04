Zo ontloop je de drukte op Schiphol

1. Vlieg vanaf Rotterdam Airport

Ontloop de ellenlange wachtrijen op Nederlands grootste luchthaven en kies voor een kleinere. Verrassend veel maatschappijen vertrekken ook van Airport Rotterdam The Hague (o.a. Transavia, Vueling, British Airways, Corendon) en de voordelen zijn enorm: kortere rijen, praktisch voor de deur parkeren voor aanzienlijk minder geld dan op Schiphol, gemoedelijke, bijna dorpse sfeer met natuurlijk veel minder winkels dan op Schiphol maar wel een taxfreeshop, meerdere bars en restaurants en zelfs een riant terras waar je kunt eten en drinken en roken tot je vlucht vertrekt. Het is vanaf Amsterdam even rijden, maar je ontloopt de drie of zelfs vier uur van tevoren aanwezig zijn zoals Schiphol nu aanraadt.

2. Zakenlui

Is een alternatieve luchthaven niet mogelijk, kies dan een vlucht op een stille tijd. De drukte komt namelijk in golven. Zo zijn de zogenaamd gunstige vluchttijden (’s morgens vroeg en aan het einde van de dag) het meest geliefd. Daardoor zijn ze ook het duurst. Dat komt mede doordat zakenlui dol zijn op die tijden. Door er een te kiezen midden op de dag is het én stiller én vaak goedkoper. Ook is er onderscheid tussen de dagen. Vrijdag is het drukst (ook weer met dank aan zakenlieden die thuis willen zijn voor het weekend) en woensdag het stilst. Handig is de bagage op te sturen dan zelf te slepen en in te checken, want dat kan heel veel tijd schelen. Er zijn verschillende aanbieders, zoals travel-light.nl, die de bagage thuis afhalen met TNT en dan naar de bestemming sturen, en vice versa. Het is niet goedkoop: ongeveer 69 euro per koffer retour naar een bestemming in Italië bijvoorbeeld. Maar het gebrek aan gedoe is het al waard en hiervan moeten natuurlijk ook de kosten worden afgetrokken die je moet betalen voor diezelfde koffer in het vliegtuig.

3. Rust ende stilte

Foto iStock

Kies als compensatie voor alle drukte onderweg een bestemming in complete eenzaamheid. Reisorganisaties beamen allemaal de stijgende vraag naar hotels en vakantiehuizen in the middle of nowhere. Nieuwste hit – en niet eens zo heel ver weg – zijn de Faeroër Eilanden, behorend bij Denemarken en liggend tussen Groot-Brittannië en IJsland. Geen boom groeit er, het waait er altijd en er woont nauwelijks iemand (48.000 mensen op achttien eilanden, met Tórshaven als kleinste hoofdstad ter wereld). Van de logiesmogelijkheden moet een mens ook niet al te veel verwachten, maar sinds kort is er wel mooi een restaurant met een Michelinster, genaamd Koks. Die nouveauté komt doordat het eten hier van oudsher wordt gefermenteerd, liefst op een bedje van maden, en dat zulks tot voor kort not done was in culinaire kringen, maar nu ineens juist heel erg gewild en populair. Ander groot voordeel van de eilanden is dat het een van de weinige landen is waar McDonald’s nog geen vestiging heeft.

4. Thuisblijven is ook een vak

Bedenkt eer ge vertrekt. Verrassend veel mensen vinden vakantie eigenlijk helemaal niet leuk. Zij doen het uit gewoonte, omdat de partner zo graag wil, of de kinderen, of omdat het nou eenmaal zo hoort, vanwege het gedram dat vakantie móét, dat het goed voor je is, dat een mens niet zonder kan. Vakantiestress valt niet te onderschatten. Dat kan zelfs tot lichamelijke klachten leiden (denk alleen al aan het feit dat de stoelgang aardig in de war kan raken, en dan niet door het eten, maar louter door de spanning). Beste advies: blijf thuis en geniet thuis vanuit je luie stoel op tv van alle drukte op Schiphol.