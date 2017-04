Samantha Bee is de ware opvolger van Jon Stewart

Subtiel? Nee, dat is Samantha Bee allerminst. In haar wekelijkse late-nighttalkshow Full Frontal op tv-zender TBS noemt de Canadese komiek de veiligheidsadviseurs van Donald Trump ‘motherfuckers’ en conservatieve politici ‘assholes’. Haar meest ingenieuze beledigingen bewaart ze voor de president: ‘piemelzwaaiende Berlusconi-kloon’ en ‘een kruisgrijpende plak bedorven gehaktbrood’.

Het is een voorproefje voor Bees Not the White House Correspondents’ Dinner dat zij zaterdag organiseert in een hotel in Washington, op 431 meter van de ambtswoning van Donald Trump.

Het is een knipoog naar het jaarlijkse evenement waar journalistieke prijzen en beurzen worden uitgereikt, het White House Correspondents’ Dinner, waar pers, politici en beroemde gasten eigenlijk komen voor de roast, het op de hak nemen van de president.

Maar Trump komt niet. Hij ontbreekt als eerste president in 36 jaar. Hij houdt niet van grappen over zijn persoon, en hij vecht een zelfverklaarde oorlog uit met de pers. Dat maakt het officiële diner, ook te zien op C-SPAN, een stuk minder spannend. Wie zaterdag harde grappen over Trump wil horen, moet naar Samantha Bee. „Het wordt een verrassende avond met muziek, eten en lachen. En wellicht steek je er iets op”, zegt ze in een verklaring. „Namelijk: zonder vrije pers zijn we de sjaak.”

‘Ik hou van een stevige aanpak’

Bee (47) maakt als de enige vrouwelijke late-nightpresentator furore in de VS. Volgens The New Yorker was zij de ‘grappigste en scherpste komiek’ in de verkiezingscampagne. „Ik hou van een stevige aanpak”, vertelde de in Toronto geboren Bee aan Variety. „Je hoeft dat niet fijn te vinden. Maar ik hoop dat kijkers na de humor een catharsis bereiken.”

Elke week trekt Bee van leer tegen politieke blunders, ongelijkheid, racisme. Van links, en vaker van rechts. „Hoe gaat u illegale abortussen in achterkamertjes veiliger maken”, vroeg ze bijvoorbeeld aan een Republikeinse politicus uit Texas, wiens wet zorgde voor sluiting van tientallen klinieken in de staat. Gevraagd hoe Bee aan het aantal van 32.000 vrouwen komt die zelf zullen proberen abortus uit te voeren, antwoordt ze met een verwijzing naar onderzoek: „De werkelijkheid.”

De reportage lijkt zo afkomstig uit The Daily Show. Dat is niet gek: Bee was er correspondent, van 2003 tot 2015. Ze is van dezelfde generatie komische talenten die nu de late-nightscene domineren: John Oliver (Last Week Tonight, HBO) en Stephen Colbert (The Late Show, CBS). Ook bij The Daily Show viel Bee op met confronterende reportages. Verkleed als beurshandelaar vertelde ze bijvoorbeeld hoe lucratief de financiële crisis voor Wall Street is geweest.

Bee dankt haar succes onder meer aan het feit dat ze – net als The Daily Show – perfect het ongeloof, de boosheid en frustratie van de linkse Amerikaanse kijker weet te raken.

Ook komt elke aflevering van Full Frontal in keurig geknipte fragmenten op YouTube. Zo gaan haar beste grappen meteen viral. Onder meer The Washington Post, GQ en de New York Post zijn het erover eens: Bee is de ware opvolger van Jon Stewart.

Centaur met laser-ogen

Sinds haar debuut in februari 2016 trekt Bee volgens TBS wekelijks 3,4 miljoen kijkers op tv en online. Ze evenaart het dagelijkse aantal van Trevor Noah bij The Daily Show. Marktleider is nu The Late Show with Stephen Colbert met zes miljoen tv- en onlinekijkers. Maar de populariteit van Full Frontal is een zege voor een zender die vooral leunt op latenightshow Conan en herhalingen van The Big Bang Theory en Friends.

TBS wilde een late talkshow met een vrouw om een breder publiek aan te spreken, zei programmadirecteur Brett Weitz tegen Variety. Bee’s humor „kan ongemakkelijk zijn”, geeft hij toe. Dat kwam goed uit tijdens de verkiezingen. Als zelfverklaard feministe was Bee na Hillary Clinton zelf misschien wel de meest vocale tegenstander van Trump. „Het is geen boosheid”, stelde Weitz. „Ze is het gewoon beu hoe dingen gaan. Dat is wat we nodig hebben.” Door Full Frontal om 22.30 uur uit te zenden, heeft Bee een ‘virale’ voorsprong op haar rivalen. Weitz: „Haar stem wordt gehoord voordat alle anderen van zich laten horen.”

Dat was een goed besluit: Bee wil niet worden genegeerd. Toen Vanity Fair eind 2015 de nieuwe lichting late-nightkomieken op de cover zette – alleen mannen – twitterde zij binnen minuten een gephotoshopte versie. Op de voorgrond Bee, als centaur met uit haar ogen schietende lasers. Haar onderschrift: „Zo is het beter.”

TBS zit niet op de kabel in Nederland. Wel via YouTube en samanthabee.com.