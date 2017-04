Vuistvechten voor 90.000 fans

Een na-oorlogs record: niet eerder sinds de Tweede Wereldoorlog waren er in Groot-Brittannië zoveel toeschouwers bij een bokspartij. In de Londense sporttempel Wembley staan zaterdag twee zwaargewichten in een titelgevecht tegenover elkaar, voor 90.000 toeschouwers.

Publicitair gezien hebben Anthony Joshua en zijn uitdager Wladimir Klitsjko niet eens zo veel moeite hoeven doen om het record te breken. Vanaf het moment dat bekend werd dat de ongeslagen Britse wereldkampioen tegen de voormalige kampioen zou boksen, was duidelijk dat ze dat in een uitverkocht stadion zouden doen. Daar waren geen toneelstukjes voor nodig.

Soms vliegen boksers elkaar al ver voor een gevecht naar de strot – goed voor de kaartverkoop en de kijkcijfers. Zo ontplofte in december de Britse zwaargewicht Dereck Chisora tijdens een gezamenlijke persconferentie met landgenoot Dillian Whyte. Na verbaal gebeuk over en weer pakte Chisora een tafel op en smeet die naar zijn komende tegenstander.

Hoogtepunten van Klitsjko:



Anthony Joshua, de 27-jarige bokser uit Watford, bij Londen, en de 41-jarige Oekraïener Wladimir Klitsjko waren in de aanloop naar hun gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht (van de boksbonden IBF, WBA en IBO) ronduit beleefd tegen elkaar. Zelfs de bijnaam van Klitsjko, Doctor Steelhammer viel nauwelijks in de voorbeschouwingen; wellicht omdat hij die in zijn vorige gevecht ook niet waarmaakte. Verrassend werd de jongste van de twee boksbroers Klitsjko bijna anderhalf jaar geleden onttroond door een andere Brit, Tyson Fury – vernoemd naar Mike Tyson. Deze onconventionele bokser gaf zijn Oost-Europese tegenstander destijds geen schijn van kans. Met zijn zege op Klitsjko veroverde hij de wereldtitel in het zwaargewicht (bij vier boksbonden) en de BBC verkoos hem tot Sportpersoonlijkheid van 2015.

Het aantal van 90.000 toeschouwers is een evenaring van het record bij twee bokspartijen van de in vergetelheid geraakte Brit Len Harvey, in 1934 (tegen Welshman Jack Petersen) en 1939 (tegen landgenoot Jock McAvoy) in White City, het stadion dat voor de Olympische Spelen van 1908 was gebouwd. Toeschouwersrecord voor een Britse voetbalclub: de thuiswedstrijd in 2016 in de Champions League van Tottenham Hotspur tegen Bayer Leverkusen: 85.512. De WK-finale van 1966, Engeland-West-Duitsland, eveneens op Wembley: 96.924.

Joshua in plaats van Fury

Maar vorig jaar ging het snel bergafwaarts met de Britse wereldkampioen die ook opviel met rabiate uitspraken over abortus, pedofilie, homo’s en vrouwen. Hij raakte zijn licentie kwijt nadat hij op doping was betrapt en leverde zijn wereldtitels in, nog voordat die hem konden worden afgenomen. Fury zou stoppen maar zag vrijwel meteen van dat voornemen af en werkt intussen aan een comeback. Zijn rematch met Klitsjko kwam er in elk geval niet en in plaats daarvan staat Anthony Joshua zaterdag in de ring met de Oekraïner. Joshua, zoon van Nigeriaanse ouders, geboren en opgegroeid in Watford bij Londen, is overigens ook niet van onbesproken gedrag. Hij ging het criminele pad op – hij weet hoe het voelt om een enkelband te dragen – die uiteindelijk door een boksende neef werd meegenomen naar een boksschool. Dat veranderde zijn leven. Zijn eerste bokstraining zal hij nooit vergeten, vertelde Joshua onlangs in het tijdschrift GQ. „In die tijd dronk en rookte ik nog veel en toen we naar huis reden vroeg ik aan mijn neef of hij de auto even aan de kant wilde zetten, omdat ik een verschrikkelijke koppijn had. Ik deed de deur open en ik moest overgeven, ik trilde… Het was net alsof ik alles wat slecht was in me eruit spuugde. Ik kan me herinneren dat ik kort daarna dacht, ‘als ik terugga [naar de boksschool], moet ik wel een paar dingen anders gaan doen’.”

Joshua koos voor het boksen en kwam uiteindelijk in de Britse ploeg terecht. Alsnog ging het mis: in 2010 werd hij achter het stuur van zijn Mercedes aangehouden en trof de politie cannabis in zijn sporttas aan. De rechter oordeelde dat de gevonden hoeveelheid voor eigen gebruik was en zo kwam hij er met een relatief lichte straf van af. Sindsdien is Joshua op weg zijn naam bij een breder publiek te vestigen, ook in Nederland: kijk in de etalage van een grote sportzaak en Joshua kijkt je aan als posterboy van kledingmerk Under Armour.

In 2013, een jaar nadat hij voor eigen publiek, in Londen, olympisch kampioen in het superzwaargewicht was geworden, werd Joshua prof. Hij bokste sindsdien achttien partijen en won ze allemaal op knock-out. Als hij al een zwakke plek heeft, dan hebben zijn tegenstanders daar niet van kunnen profiteren. Vooral zijn dekking laat te wensen over, zei de laatste bokser in wie hij zes jaar geleden zijn meerdere vond deze week in een reportage bij de BBC, Mihai Nistor. Deze 26-jarige Roemeen is nog amateur en moet rondkomen van een maandsalaris van nog geen 1.500 euro.

Hoogtepunten van Joshua:



Miljardair

Wereldkampioen zwaargewicht Joshua schreeuwt zijn ambitie van de daken: hij wil de eerste bokser worden die zich miljardair kan noemen. Als hij van Klitsjko verliest, kan hij die droom voorlopig uit zijn hoofd zetten. Naar eigen zeggen ligt Joshua niet wakker van de man die 68 profpartijen bokste, er 64 won (53 op KO) en vier verloor. Klitsjko is misschien niet de meest spectaculaire bokser, maar tot hij op Fury stuitte, was hij meer dan tien jaar onoverwinnelijk.

Klitsjko is 41, maar leeftijd zegt niet alles in het boksen. George Foreman was 45 toen hij in 1994 zijn wereldtitel in het zwaargewicht heroverde, en 48 toen hij werd onttroond.

Joshua vs Klitsjko, zaterdag 29 april, RTL7, 22.00 uur