VS willen strengere naleving sancties tegen Noord-Korea

De Verenigde Staten willen dat de sancties tegen Noord-Korea strenger worden nageleefd. Dat benadrukte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson tijdens een crisisberaad van de VN-Veiligheidsraad vrijdag, in reactie op de recente militaire provocaties van het land.

Volgens Tillerson zijn de VN de afgelopen jaren in gebreke gebleven in de naleving van de sancties tegen Noord-Korea. Dat zou geleid hebben tot de huidige crisis. De VS maakten eerder deze maand al duidelijk dat ze de economische sancties tegen Noord-Korea verder willen opvoeren. Dit zou onder andere kunnen door middel van een olie-embargo of een wereldwijd verbod op de Noord-Koreaanse nationale luchtvaartmaatschappij.

Als de internationale gemeenschap het na zou laten om op te treden tegen het land, dan zou dat ‘catastrofale’ consequenties kunnen hebben, aldus de minister. Door de recente rakettesten van Noord-Korea zou het land volgens Tillerson zijn recht op verdere onderhandelingen zijn verloren, schrijft Reuters.

“We weigeren met Noord-Korea weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. We zullen hun overtredingen van eerdere resoluties niet belonen met verdere besprekingen.”

‘De enige juiste keuze’

Tillerson reageerde op eerdere uitspraken van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Een vredige, diplomatieke oplossing zou volgens Wang de “enige juiste keuze” zijn.

China is bereid om de verdere opbouw van nucleaire wapens in Noord-Korea tegen te gaan. Concrete stappen om dit te doen gaf Wang niet. Tegelijkertijd ziet China de crisis in Noord-Korea niet als zijn verantwoordelijkheid, zei de minister. Wel erkende Wang dat de huidige situatie op een “kritiek punt” is aangekomen.

“Een vredige oplossing van het nucleaire vraagstuk op het Koreaanse schiereiland door middel van dialoog en onderhandelingen is de enige juiste keuze die praktisch en haalbaar is.”

Noord-Korea was zelf bij de vergadering op vrijdag niet aanwezig. Donderdag liet de Amerikaanse president Donald Trump al weten dat hij militaire actie tegen Noord-Korea niet uitsluit. Ook Rusland heeft bezorgd gereageerd. Volgens de plaatsvervangende minister van Buitenlandse Zaken Gennadi Gatilov is militaire actie tegen het land onacceptabel.

“Deze strijdlustige retoriek [van de VS] heeft ervoor gezorgd dat de hele wereld zich nu afvraagt of er oorlog gaat uitbreken of niet.”

Noord-Korea is al jarenlang zowel zijn nucleaire capaciteit als raketsystemen aan het uitbreiden. Sinds 2006 zijn er door de VN al herhaaldelijk sancties opgelegd, maar vooralsnog met weinig resultaat.