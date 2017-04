VolkerWessels met eenderde van aandelen naar beurs

VolkerWessels, het op één na grootste bouwbedrijf van Nederland, zal ongeveer een derde van de aandelen naar de beurs brengen. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. De verkoopprijs per aandeel zal tussen de 21,25 en 25,25 euro komen te liggen.

De familie Wessels uit Twente is nu nog eigenaar van alle aandelen via het investeringsfonds Reggeborgh. Ze zijn van plan 25 miljoen aandelen te verkopen, 31,25 procent van het totaal. De familie Wessels zal ongeveer 563,75 miljoen euro ophalen met de gedeeltelijke beursgang.

In cijfers 16.000 werknemers 103 miljoen euro winst in 2016 5,5 miljard euro omzet in 2016 8,2 miljard euro uitstaande opdrachten in 2016

Met banken is afgesproken dat ze bij grote belangstelling meer stukken kunnen plaatsen. Daardoor kan het aantal te verkopen aandelen oplopen tot 28,75 miljoen (36 procent) en de opbrengst tot 726 miljoen. Het precieze aantal aandelen en de prijs per aandeel worden vlak voor beursgang, waarschijnlijk 12 mei, bekendgemaakt.

‘Geen geld nodig’

VolkerWessels zat niet in de financiële problemen en de familie heeft ook “geen geld nodig”, zei bestuursvoorzitter Jan de Ruiter bij de beursaankondiging. De beursgang zou enkel bedoeld zijn als ‘exit’ voor de familie. Uiteindelijk is het plan minderheidsaandeelhouder te worden.

Tot 2003 was VolkerWessels beursgenoteerd. De familie Wessels haalde toen voor 700 miljoen euro het bedrijf er weer vanaf om het weer een familiebedrijf te maken.

Waarom brengt de familie VolkerWessels weer naar de beurs? Wat bouwt het bedrijf eigenlijk? Lees: Vier vragen over de beursgang van VolkWessels

Vanaf deze vrijdag, en tot en met 10 mei 17.30 uur, kunnen Nederlandse beleggers zich inschrijven op aandelen. Dinsdag komen institutionele beleggers aan de beurt. Hun biedingsperiode sluit op 11 mei, om 14.00 uur.

Rijksmuseum

VolkerWessels heeft 16.000 werknemers. In 2016 maakte het bedrijf 103 miljoen euro winst op een omzet van 5,5 miljard euro. Het werkte aan het treinstation in Eindhoven, het stadskantoor in Utrecht en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het overgrote deel, 71 procent, van de omzet behaalt VolkerWessels in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk volgt met 19 procent. Daarnaast voert het bedrijf bouwprojecten uit in Noord-Amerika en Duitsland.