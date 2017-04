Met het gezin gaan we naar een visafslag in Scheveningen om een visje te eten. Er is een immens populaire stek waarbij de restaurantformule is: in de rij staan naast de visvitrines, bestellen en wachten tot je nummer wordt omgeroepen.

We hebben vooraf onze kinderen gewaarschuwd voor de aanstaande drukte. Desondanks zuchten ze als we het overvolle terras op lopen, waar de rij al begint. Als onze jongste zoon hoort dat er nummers worden omgeroepen zegt hij wanhopig: „Oh nee hè, ook nog bingo!”