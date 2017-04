Vijfde dode na aanslag met truck in Stockholm

Een vrouw die gewond raakte door de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm is overleden aan haar verwondingen. Dat heeft de Zweedse politie vrijdag gemeld. De vrouw was “rond de 60 jaar oud”, aldus de politie.

Op 7 april reed in het centrum van de Zweedse hoofdstad midden op de dag een biertruck winkelstraat Drottninggatan op, vergelijkbaar met de Kalverstraat in Amsterdam. Daarna boorde de vrachtwagen zich in een winkelpui. Vier personen overleden die dag - twee Zweden, een Brit en een Belg - en vijftien mensen raakten gewond.

Een 39-jarige Oezbeek, Rakhmat Akilov, werd diezelfde dag nog aangehouden. Hij heeft bekend. Volgens de Zweedse autoriteiten had Akilov sympathieën voor Islamitische Staat, maar een motief is niet bekendgemaakt. De terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag niet opgeëist.

Zondag pakte de politie nog een verdachte op van de aanslag, maar liet diegene dinsdag weer vrij. Waarvan de persoon verdacht werd, is niet bekend.

Asielaanvraag geweigerd

Een asielaanvraag van Akilov werd in 2016 geweigerd, maakte de Zweedse politie enkele dagen na de aanslag bekend. De man werd gezocht omdat hij een uitzettingsbevel naast zich had neergelegd. De Oezbeekse veiligheidsdiensten zeiden twee weken geleden dat ze Zweden via een ander Europees land voor Akilov hadden gewaarschuwd.

In 2015 kwamen 163.000 asielzoekers naar Zweden, het hoogste aantal per hoofd van de bevolking in Europa. Grenscontroles werden toen verscherpt. In 2016 vroegen nog 30.000 mensen asiel aan in het land. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 5.677 asielaanvragen ingediend.