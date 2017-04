Vertrouwen parlementschef Raad van Europa opgezegd

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft het vertrouwen opgezegd in haar voorzitter Pedro Agramunt. Een reis van de Spaanse senator in maart met een delegatie van het Russische parlement aan de Syrische president Bashar al-Assad, betaald door Syrië, is volgens de parlementariërs niet aanvaardbaar.

Formeel is er geen afzetprocedure geweest laat Pieter Omtzigt (CDA), een van de betrokken parlementsleden bij de Raad van Europa, weten: “Maar hij mag zijn taken niet meer uitvoeren, omdat unaniem is ingestemd met een motie van wantrouwen tegen hem.” Omtzigt heeft het vertrouwen in Agramunt niet alleen opgezegd wegens zijn Syrië-reis.

Bij het onafhankelijke onderzoek naar de zogenoemde ‘kaviaardiplomatie’, waarbij het gaat om al jaren oude verhalen over Azerbeidzjaanse omkooppraktijken binnen de mensenrechtenclub vormt Agramunt een obstakel, volgens Omtzigt.

“Hij onderneemt allerlei pogingen om dat onderzoek minder scherp te maken. Behalve zijn Syrië-reis dus nog een reden om een andere voorzitter te hebben.”

Geen ontslagbrief

Nu het vertrouwen in Agramunt is opgezegd, mag hij geen officiële bezoeken en verklaringen meer afleggen namens de vergadering. De voorzitter erkende eerder overigens wel dat hij fout zat en bood excuses aan voor zijn reis naar Syrië.

Agramunt was vrijdag niet aanwezig bij de bestuursbijeenkomst en heeft ook geen ontslagbrief ingediend zo liet de Britse vicevoorzitter Roger Gale weten tegenover persbureau AFP. De voorzitter kan niet gedwongen worden om op te stappen. “De integriteit van de parlementaire vergadering moet hoog worden gehouden”, aldus Gale.

De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie. Het is een internationaal forum waarbinnen 47 lidstaten samenwerken. De Raad stelt zich ten doel de samenwerking op cultureel, juridisch en sociaal terrein tussen de Europese landen te bevorderen.