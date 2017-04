Trump vindt dat Xi ‘erg zijn best doet’ wat Korea betreft

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

China en de Verenigde Staten hebben vrijdag op verschillende manieren de druk op Noord-Korea verder opgevoerd opdat het afziet van een nieuwe ondergrondse kernproef. Als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de ontwikkeling van een nucleair wapen niet staakt dan „is er een kans dat we een groot, groot conflict krijgen met Noord-Korea”, aldus de Amerikaanse president Trump, voor de door de VS bijeengeroepen zitting van VN-Veiligheidsraad.

China, die minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi naar de vrijdagse VN-top heeft gestuurd, waarschuwde Noord-Korea dat China „nog hardere” sancties zal steunen als de proefnemingen in de ondergrondse Punggye-ri-basis niet worden gestaakt. Of daarbij ook de afsluiting van de Chinese olietoevoer naar Noord-Korea en de leverantie van elektronica en bouwmaterialen horen, moet nog blijken.

Trump maakt in een gesprek met het persbureau Reuters duidelijk dat hij van Noord-Korea een buitenlandspolitieke topprioriteit heeft gemaakt, die hij het liefst met diplomatieke middelen wil oplossen. Het Amerikaanse „strategische geduld” met de Noord-Koreaanse kern- en raketproeven is op. Trump insinueerde dat hij sancties en China de tijd geeft om Kim Jong-un tot een koerswending te dwingen. Over Xi zei hij verder: „Ik geloof dat hij erg zijn best doet. Hij wil al die chaos en dood absoluut niet. Hij is een heel goede kerel, ik heb hem heel goed leren kennen.”

De liefde is wederzijds want Trump werd vrijdag in de Chinese media uitvoerig geprezen voor de „zeer constructieve wijze” waarop hij China tot nu toe heeft benaderd. Feit is dat Trump al zijn verkiezingsbeloftes met betrekking tot China heeft ingetrokken. Vrijdag ging hij een stap verder door te beloven geen contact meer te hebben met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Tsai wil Trump graag opnieuw spreken, onder andere over de Taiwanese wens om 35 nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen.

„Mijn probleem is dat ik een heel goede relatie met president Xi heb ontwikkeld. Ik denk echt dat hij alles doet wat in zijn macht ligt om ons te helpen in een heel moeilijke situatie. Dus wil ik op dit moment geen problemen voor hem veroorzaken”, aldus Trump. Zowel de VS als China maakten vandaag duidelijk dat zij niet uit zijn op een wisseling van de macht. Beide landen deden via verschillende kanalen een beroep op Kim Jong-uns realiteitszin.