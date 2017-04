Trein botst op vrachtwagen en ontspoort bij Roosendaal

In Wouw, tussen Roosendaal en Bergen op Zoom, is vrijdagochtend een passagierstrein op een dieplader gereden. Het voorste treinstel is daardoor ontspoord. Dat meldt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de trein zaten ongeveer honderd passagiers, maar niemand van hen is gewond geraakt. Ook de machinist is ongedeerd. Alleen de conducteur raakte lichtgewond. Hij heeft een buil op zijn hoofd en is ter plekke behandeld.

De dieplader stond door nog onbekende oorzaak stil op een overweg. De chauffeur van de vrachtwagen kon op tijd wegkomen en is ongedeerd.

Door het ongeluk is grote schade aan de spoorwegovergang ontstaan, meldt de NS. De voorste wagon van de trein is aan de onderzijde zwaar beschadigd. De trein zal getakeld moeten worden. De NS zet bussen in tussen de stations Roosendaal en Bergen op Zoom. De extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur. Door de herstelwerkzaamheden zullen de hele dag geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden.

De passagiers in de ontspoorde trein zijn van boord gehaald en met bussen naar hun eindbestemming gebracht.