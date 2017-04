Taalles met behulp van de Koran

De gemeente weet niet in welke van de 48 Rotterdamse buurthuizen Arabische lessen gegeven worden. Dat zegt de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge (CDA) van Zorg en Welzijn. Raadsleden van Leefbaar Rotterdam maakten zich eerder kwaad over lessen Arabisch die in buurthuizen bleken plaats te vinden, zoals in het Oude Westen en IJsselmonde. Zij vinden dat die daar niet plaats mogen vinden omdat het om ‘Koranlessen’ zou gaan die de gemeente subsidieert door ruimte in het buurthuis beschikbaar te stellen. Ook vinden ze dat de lessen de integratie afremmen.

De kritiek op de Arabische lessen in buurthuizen heeft geleid tot een screening van de lijst toegestane activiteiten door de gemeente. Als gevolg daarvan worden nu in ieder geval verschillende erediensten van onder andere christelijke kerken in buurthuizen verboden. Activiteiten met een politiek en religieus karakter horen er volgens het stadsbestuur niet thuis.

Bij kerkdiensten is het duidelijk dat die een religieus karakter hebben, maar het is de vraag of dat ook geldt voor de Arabische lessen. In het buurthuis in Beverwaard (IJsselmonde) geeft een docente dagelijks lessen Arabisch waarbij zij gebruik maakt van de Koran. De gemeente noemt de lessen in de beantwoording van vragen van de Leefbaar-raadsleden Michel van Elck en Tanya Hoogwerf weliswaar ‘Koranlessen’, maar schrijft toch dat het om taallessen gaat. In hoeverre er sprake is van islamitische vorming door het gebruik van de Koranteksten tijdens de taallessen is niet duidelijk.

De beheerder van de buurthuizen in IJsselmonde, welzijnsorganisatie PIT010, heeft geen inzicht in de inhoud van de lessen. „Die worden gegeven op initiatief van een bewoner. Wij huren de docente niet in en kennen het programma niet”, aldus woordvoerder Georgette Kaufmann. Deze week zijn er vanwege de meivakantie geen lessen waardoor de docente zelf niet bereikbaar was.

Franse lesmethode

In het andere buurthuis waar Arabische taallessen plaatsvinden, in Rotterdam-West, gebruikt de docente de Koran niet, zegt ze tegen deze krant. Het gaat daar dus zeker niet om Koranlessen. Die teksten zijn daarvoor volgens haar te complex. Eenmaal per week geeft ze les aan kinderen die ze de basisbeginselen van het Arabisch leert. Ze gebruikt daarbij een Franse lesmethode.

De lessen aan de kinderen in het Oude Westen moeten hen onder meer in staat stellen met hun familie in Marokko te praten, aldus de docente.

Door het verbod op erediensten dat de gemeente nu uitvaardigt, moet onder meer de kerk Meer dan Bever- Waard weg uit een wijkgebouw in IJsselmonde. „Wij houden elke zondag een dienst”, zegt Ellen Zwanepol van de kerk. Volgens de wethouder schrikt dat buurtbewoners af die geen kerklid zijn. Maar dat klopt volgens Zwanepol niet. „Er komen mensen van allerlei gezindten, ook moslims en bewoners van het asielzoekerscentrum. We hebben een belangrijke sociale functie in de wijk.”

Ander argument is dat de gemeente geen bijdrage wil leveren aan de kerken door ruimte in het wijkgebouw beschikbaar te stellen. „Deze gebouwen worden betaald door de gemeente”, aldus de woordvoerder van wethouder De Jonge. „Door daar erediensten toe te staan subsidieert de gemeente die kerken. Dat willen we niet.”

Kerk Meer dan BeverWaard betaalt geen huur maar maakt de ruimte wel schoon na vertrek. Een andere kerk, CDR Sinai Ministries, in het buurthuis in IJsselmonde, betaalt wel huur maar moet de erediensten daar staken nadat het huurcontract afloopt.