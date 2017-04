Slagveld in het parlement, Macedonische regering deelt klappen uit aan de oppositie

Oppositieleiders met bebloede gezichten, een aanhanger van de rechtse regeringspartij VMRO-DPMNE die een vrouwelijke volksvertegenwoordiger ruw bij de haren grijpt voor de camera, in het rond vliegende bureaustoelen. Dat was donderdagavond het gewelddadige beeld vanuit het Macedonische parlement in Skopje. De stormloop door aanhangers van de nationalistische VMRO heeft de ogen van Brussel opnieuw op de onrustige Balkan gericht.

„Bijzonder verontrustend en erg triest”, reageerde de Hoge Buitenlandvertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini. Het geweld is een culminatiepunt van een twee jaar durende politieke crisis tussen regering en oppositie.

Die crisis ontstond nadat de linkse oppositie in 2015 aanwijzingen publiceerde dat de VMRO-regering betrokken was bij wijdverbreide afluisterpraktijken, verkiezingsfraude en het toedekken van moord. Terwijl aanklagers de aantijgingen onderzoeken, behaalden de socialistische SDSM en een aantal etnische Albanese partijen bij verkiezingen in december 2016 genoeg zetels voor een nieuwe meerderheidscoalitie.

De bestorming van het parlementsgebouw in Macedonië. Foto Maja Zlatecska/EPA

Albanese voorzitter

Donderdag werd het etnisch Albanese oppositielid Talat Xhaferi tot parlementsvoorzitter gekozen. Dat geldt als stap in de richting van de vorming van een nieuw kabinet. Maar regeringspartij VMRO probeert zo’n regeringswissel met alle middelen te verijdelen. Voor de, deels gemaskerde, VMRO-gezinde hooligans was de verkiezing van Xhaferi het signaal om het parlement binnen te stormen, het gebouw te bezetten en journalisten en oppositieleden te mishandelen. Politie-agenten lieten hen aanvankelijk begaan om uiteindelijk het parlement te ontruimen met behulp van schokgranaten.

Voormalig VMRO-premier en partijleider Nikola Gruevski veroordeelde het geweld, maar suggereerde tegelijk dat de oppositie de schermutselingen uitgelokt had. Gruevski’s onverzettelijkheid doet de vraag rijzen of de regeringspartij de macht zal afstaan zonder gewelddadige confrontatie. Zijn partij beschuldigt de oppositie van „poging tot staatsgreep”. De benoeming van Xhaferi is volgens Gruevski een „ongrondwettige” stap in de richting van een regering zonder VMRO. Een nieuwe coalitie van linkse en Albanese partijen schaadt volgens VMRO het landsbelang met haar concessies inzake taalrechten voor de Albanese minderheid.

