Robots op de Coolsingel

Over die voetbalfinale van zondag kan ik kort zijn: ik hoop dat Eindhoven wint. Donderdagavond moest de regerend wereldkampioen al in actie komen. De hele dag zag ik fans in het oranje op straat. En terecht. Kijk, bij zo’n KNVB-bekertje staan alleen wat banale geldtransacties op het spel, terwijl hier, bij het EK robotvoetbal in Portugal, zal blijken wie het beste is voorbereid op de toekomst.

Ik zat gekluisterd aan de livestream. Ging het weer zo grandioos worden als bij eerdere WK-finales, waar ik filmpjes van terugkijk? De vijf kniehoge spelertjes schuiven over de baan. Zwartmetalen piramides op wieltjes zijn het, een soort miniatuurboortorens, met een blauw voetlicht en een camera in een glazen cilinderhoofd. Ze spelen vlijmscherp over, geven spectaculaire voorzetten, en schieten soms met een elegant lobje.

Eerder deze maand debuteerde de eerste aspergesteekrobot: achter een tractor detecteren 19 sensoren de positie van de asperges, waarna een dubbel mes ze eruit rukt. De ironie is dat aspergestekers hoe dan ook vervangen zullen worden, zoals alle plukkers en pellers, en zoals misschien wel de helft van alle huidige beroepen, maar voetballers nooit. Sporters leveren immers de onvervangbare, menselijke prestaties.

We vergeten dat voetbal niet meer is dan een geënsceneerd spektakel, waarin de rijkste clubs de beste spelers inhuren om hun sleetse bal-choreografieën te vertolken. Doordat er verslag van wordt gedaan alsof het om werkelijke nieuwsfeiten gaat – compleet met talkshows en persalarmen – vergeten zelfs verstandige zielen dat voetbal een zinloos en onnozel spelletje is.

Met robotvoetbal is het omgekeerd. Dat líjkt valsspelen en zinloos, maar hier is nu juist sprake van een echte prestatie: de winnaar heeft de slimste technologie ontwikkeld, en daarmee een betekenisvolle sprong gedaan in de evolutie van de kunstmatige intelligentie. Dat het team van de Technische Universiteit Eindhoven al drie keer wereldkampioen werd plaatst ons land in de voorhoede van die technologische ontwikkeling. Dat zou dus een echt nieuwsfeit moeten zijn, in plaats van een ludiek kortje op de wetenschapspagina’s.

Terug naar de livestream. Donderdagavond, half zeven. Alleen de Eindhovense robots staan op het veld. Die van Minho, de Portugese tegenstander, blijken defect. Wedstrijd afgeblazen. Helaas, maar de eerste morele slag heeft Eindhoven binnen.

Als het team de finale haalt en zondag de titel pakt, verdient het een grotere huldiging dan een handje van de rector magnificus. Ik zeg: de Coolsingel.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek elke vrijdag een column.