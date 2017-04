Politie Londen schiet terreurverdachte neer

Bij een antiterreuractie in het noordwesten van Londen is donderdagavond een vrouwelijke terreurverdachte neergeschoten. Nog vier anderen werden tijdens de antiterreuroperatie opgepakt. Ze werden al langere tijd in de gaten gehouden, meldt de Londense politie.

Bij de inval in een woonhuis werden een man (16) en een vrouw (20) aangehouden. Voor de inval werd een 20-jarige man opgepakt op straat. In het graafschap Kent werd een vrouw van 43 aangehouden. De verdachte die neergeschoten werd, is nog niet aangehouden vanwege haar medische toestand. De vrouw, die in de twintig is, ligt in het ziekenhuis en wordt permanent bewaakt door de politie. Alle vier worden ervan verdacht een terroristische actie voor te bereiden.

Eerdere arrestatie

Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie van een terreurverdachte in Londen donderdag. In de buurt van het Britse parlement werd een man gearresteerd die messen bij zich had. Hij wordt verdacht van het plannen van terroristische activiteiten, zegt de politie in een verklaring.

Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen, laat de politie weten. Op foto’s is te zien dat de man gekleed ging in een zwarte trui met capuchon. Hij werd staande gehouden bij een controle, die onderdeel uitmaakte van een lopend onderzoek. De man is eind twintig en bij de arrestatie zijn “messen aangetroffen”. Het is niet duidelijk wat hij van plan was.