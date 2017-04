Onderzoek naar Ten Cate als aandeelhouder Tinker Travel

Er loopt een onderzoek naar de rol van Henk ten Cate, die vorige week benaderd werd voor de functie als bondscoach van het Nederlands elftal, als aandeelhouder bij het taxibedrijf Tinker Travel. Dat bevestigt advocaat Oscar Hammerstein na berichtgeving van de NOS. Volgens aandeelhouders van Tinker Travel zou Ten Cate het bedrijf richting een faillissement sturen om het te kunnen doorverkopen.

Hammerstein vertegenwoordigt een deel van de aandeelhouders van Tinker Travel. Volgens de NOS is Henk ten Cate sinds enkele maanden voor 15 procent, één miljoen euro, aandeelhouder van het bedrijf.

Onderzoek ‘met potlood geschreven’

Het onderzoek naar de aansprakelijkheid van Ten Cate is pas een dag oud. Daarom wil en kan advocaat Hammerstein niet verder inhoudelijk reageren, zegt hij:

“Wij onderzoeken als advocatenkantoor de aansprakelijkheid van Henk ten Cate, maar dat onderzoek is met potlood geschreven.”

Van een juridische procedure die Hammerstein volgens de NOS volgende week zou willen instellen, is nog geen sprake, aldus de advocaat:

“Dat hebben ze uit een kristallen bol.”

‘Schandelijke actie’

Ten Cate was niet direct bereikbaar voor commentaar. Tegen de NOS noemt hij het onderzoek een “schandelijke actie”. Dat Tinker Travel door zijn toedoen in zwaar weer zit, vindt hij onzin:

“Een week nadat ik aandeelhouder was geworden, bleek dat het bedrijf in slecht weer zit. Dat is het gevolg van mismanagement. Ik ben er onder valse voorwendselen binnengehaald.”

Volgens de aandeelhouders zou Ten Cate bewust op een faillissement aansturen om het concept van Tinker Travel te kunnen doorverkopen aan een luchtvaartbedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten voor 10 à 15 miljoen euro. Ten Cate ontkent dat.

Op dit moment werkt Ten Cate als trainer van de Al-Jazira uit Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was benaderd om bondscoach te worden van het Nederlands elftal, maar bedankte later voor die functie omdat niet de hele KNVB achter zijn aanstelling zou staan. Op de vraag of de problemen bij Tinker Travel een rol hebben gespeeld bij zijn afwijzing van het bondscoachschap zegt hij tegen de NOS:

“Ik zeg geen ja en geen nee.”

Tinker wil luchtvaartbedrijf worden

Tinker Travel, opgericht in 2012, verzorgt ritten van en naar luchthavens. Het springt in het gat tussen parkeren op de luchthaven en taxidiensten naar vliegvelden. Beide opties zijn relatief duur. Volgens het taxibedrijf hebben een miljoen mensen van zijn service gebruikgemaakt.

Maar Tinker Travel heeft financiële problemen. Het zou schulden van 2,5 miljoen euro hebben uitstaan en 600 taxichauffeurs zouden zijn gedupeerd, volgens de NOS en TaxiPro, het vakblad van de taxibranche. Vooral de investeringen om in aanmerking te komen voor een IATA-code, waarmee het in feite een luchthavenbedrijf zou worden, zouden het bedrijf bijna de kop hebben gekost. Met zo’n code kan Tinker Travel andere partijen inhuren om het luchtvervoer te regelen om zo bijvoorbeeld volledige reizen te kunnen aanbieden. Die code laat echter lang op zich wachten, waardoor het omzetgroei misloopt, zegt een consultant die de problemen bij de taxidienst onderzoekt tegen TaxiPro. Momenteel is het door “een technische fout” niet mogelijk ritten te boeken op de website.