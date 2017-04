NTGent Milo Rau volgt Johan Simons op als artistiek leider

De Zwitserse theatermaker Milo Rau (40) wordt de nieuwe artistiek leider van het Gentse stadstheater NTGent. Rau zal werken in teamverband met dramaturg Stefan Bläske en artistiek coördinator Steven Heene, die al langer werkzaam is bij NTGent. Luk Perceval zal als huisregisseur een nieuwe productie per seizoen maken. Rau is bekend van polemische producties die hij historische ‘re-enactments’ noemt. Zo liet hij in Five easy pieces kinderen episodes uit de Dutroux-affaire naspelen. Rau volgt Johan Simons (70) op die in 2015 terugkeerde bij het gezelschap. Simons vertrekt in september 2017, een jaar eerder dan gepland. (NRC)