Nieuwe voorzitter Front National weg na relativeren holocaust

Om „president van alle Fransen” te kunnen worden, legde Marine Le Pen maandag het voorzitterschap van haar nog altijd niet breed geaccepteerde partij, het Front National, ostentatief neer. Maar dit politieke trucje heeft verkeerd uitgepakt nu blijkt dat haar statutair plaatsvervanger, Jean-François Jalkh, precies het verleden heeft waarmee Le Pen probeert te breken.

Jalkh blijkt in 1991 aanwezig te zijn geweest bij een herdenking van de in de oorlog collaborerende Vichy-leider Pétain en in 2000 heeft hij in een interview met een wetenschapper gezegd dat „technisch gezien” het gas Zyklon B in nazikampen niet gebruikt kan zijn. Meteen nadat Le Pen maandag op televisie bekendmaakte dat ze het voorzitterschap van de partij zou neerleggen, doken deze uitspraken in Franse media op.

Sinds ze in 2011 de leiding van het FN overnam van haar vader Jean-Marie Le Pen probeert Marine Le Pen de partij voor meer Fransen acceptabel te maken. Al te openlijk racisme, antisemitisme en zeker ontkenning of verheerlijking van de holocaust heeft ze geprobeerd uit te bannen.

Maar de aanwezigheid van Jalkh, een vertrouweling van haar vader, in de partijtop laat opnieuw zien dat ze daar nog niet geheel in geslaagd is. Eerder bleek dat de vroeger bij de gewelddadige extreem-rechtse groep GUD actieve Frédéric Chatillon een rol in haar campagne speelt. Hij bracht in de jaren negentig meerdere bezoeken aan de voormalige Belgische SS’er Léon Degrelle, schrijven de journalisten Mathias Destal en Marine Turchi in het recent verschenen boek Marine est au courant de tout…

Jalkh wordt vervangen door Steeve Briois, die sinds 2014 burgemeester is van de FN-gemeente Hénin-Beaumont en al jaren een van Marine Le Pens meest trouwe adviseurs is.