Nieuw groen, dat kan Rotterdam goed gebruiken

Een nieuw stadspark, in het centrum van de stad bij de Laurenskerk (zie voorpagina). Hoewel, park, als je bij parken denkt aan groene oases waarin de bezoeker de stad met zijn drukte en lawaai even kan vergeten, kom je bedrogen uit. De stad is nadrukkelijk aanwezig rond dit grasveldje met wat bomen en perken, dat wethouder Joost Eerdmans vorige week aan de Rotterdammers presenteerde.

Maar: de coalitie-belofte van een nieuw park in het centrum is hiermee ingelost, volgens de wethouder. Want hoewel de stad volgens dit college relatief groen is, wordt dat in het centrum „niet zo ervaren”. Vergroening om de leefbaarheid van de stad te verbeteren is dan ook een van de doelstellingen van dit college.

Er is al wel wat veranderd. Het nieuwe Centraal Station kwam mét groene loper, aan het Schouwburgplein verscheen een perkje,landschapsgoeroe Piet Oudolf mocht de maasoevers in het Scheepvaartkwartier beplanten. Verderop is het begin gemaakt met de aanleg van getijde-parkjes langs de Maas.

Het Museumpark is onderdeel van wat een groene looproute moet worden van de Maas naar het centrum.

In het Vroesenpark komen al vroeg in de lente de barbecues tevoorschijn. Op zonnige dagen kun je over de hoofden lopen.

Naast het Euromastpark ligt ook de historische tuin Schoonoord. Een nauwelijks geheime 'geheimtipp', waar het toch meestal rustig is.

Dat de behoefte aan groen in het centrum groot is, blijkt uit het verzet tegen de voorgenomen bebouwing van het kleine lapje gras naast de Markthal. Het perkje wordt achteloos maar intensief gebruikt door mensen die even pauze willen – een pauze die niet onmiddellijk de commercieel uit te baten vorm krijgt van een prosecco-moment of een tapas-reeks. Gewoon, even niets, in een verder onbepaalde maar prettige publieke ruimte.

Datzelfde perkje laat ook zien dat het nog lastig is, groen in de stad. Waar de ‘echte’ parken bewust (en veelvuldig) worden opgezocht met barbecue, wandelwagen of loopschoenen, blijven stukken groen in het centrum vaak leeg. Zoals het ingesloten en formele plantsoen tussen de Lijnbaan en het Schouwburgplein, en het parkje achter de West-Kruiskade.

Natuurlijk is de verleiding om de grond in een ‘verdicht’ stadscentrum commercieel te exploiteren groot. Maar juist het succes van het grasveldje en de bloeiende wijktuinen op braakliggende grond, zouden voor het stadsbestuur inspiratie moeten zijn om door te zetten. Bijvoorbeeld met een goed, groen plan voor de Hofbogen.