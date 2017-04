Met z’n allen cashen op de beurs

De familie is van plan grootaandeelhouder te blijven, maar zegt niet hoeveel aandelen ze wil houden. Invloed op het bedrijf houdt de familie via de raad commissarissen. Drie van de vijf zetels worden ingevuld door de familie: voorman Dik Wessels, zijn schoonzoon Henry Holterman en zijn geldbeheerder René Kuipers, directeur van familie-investeringsvehikel Reggeborgh. In het prospectus worden beleggers gewaarschuwd dat de familie als meerderheidsaandeelhouder „aanzienlijke invloed” kan uitoefenen en dat haar belangen „kunnen afwijken” van die van gewone aandeelhouders.

Eerder was VolkerWessels ook al beursgenoteerd, maar in 2003 haalde Twentse familie het concern eraf, om er weer een familiebedrijf van te maken. Kosten: 700 miljoen euro. Inmiddels is VolkerWessels, de tweede bouwer van Nederland, bijna drie keer zoveel waard. De totale waarde bedraagt een kleine 2 miljard euro. De familie brengt VolkerWessels (5,5 miljard euro omzet) terug naar de beurs, omdat ze wens heeft „haar kapitaal meer te spreiden”. VolkerWessels geeft geen nieuwe aandelen uit, de beursgang dient als exit voor de familie. Zij verkoopt in eerste instantie 31 procent van de aandelen en haalt zo een kleine 600 miljoen euro op.

De bedrijfstop

Een geslaagde beursgang is ook goed voor het vijfkoppige bestuur van VolkerWessels. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen de vier mannen die het concern al jaren besturen en de nieuwe topman, Jan de Ruiter, die pas vorige maand in dienst is getreden. De vier langzittende bestuurders krijgen meer aandelen dan de hoogste man, vanwege „hun bijdrage tot 2017”. In de komende jaren ontvangen zij ieder gefaseerd 110.000 aandelen (zo’n 2,5 miljoen euro), als ze voor het bedrijf blijven werken. Topman De Ruiter krijgt in 2020 in één keer 70.000 aandelen (zo’n 1,6 miljoen euro), maar ook alleen als hij dan nog steeds de baas is.

Ook de hoogste 150 werknemers krijgen aandelen in 2020. Onder hen worden 450.000 aandelen (ruim 10 miljoen euro) verdeeld. Deze toekomstige gift moet een „soepele overgang” van een privaat naar een beursgenoteerd bedrijf bevorderen. Ook kan deze top-150 straks extra geld verdienen via een ‘management participatieplan’. Door in te stappen, delen ze mee in de winst. Het doel is de belangen van de managers gelijk te laten lopen met die van de aandeelhouders, vermeldt het prospectus. Voor de rest van de 16.000 werknemers bestaat deze mogelijkheid niet.