Liefdesslotjes gaan in de uitverkoop

Het Parijse stadsbestuur heeft donderdag laten weten dat alle hangslotjes die in 2015 van de Pont des Arts zijn gehaald, op 13 mei verkocht zullen worden aan verzamelaars. De slotjes, bedoeld om de liefde van tortelduifjes te vereeuwigen, worden vanaf 10 mei ook al tentoongesteld in Crédit Municipal de Paris.

De opbrengst van de hangslotjes gaat naar drie verenigingen die zich inzetten voor vluchtelingen in Parijs: Solipam, l’Armée du Salut en Emmaüs Solidarité. Het stadsbestuur wil op die manier recht doen aan alle mensen die met hun hangslotjes de liefde wilden vieren, in een ‘open en genereuze stad’.

Stelletjes die alleen maar hun eigen slotje willen kopen, kunnen zich de moeite besparen. De slotjes worden in ‘clusters’ verkocht. Zo kunnen verzamelaars een van de 15 roosters met honderden slotjes opstrijken, of een van de 150 groepjes hangsloten, in alle soorten en maten.

Instortingsgevaar

Reeds in juni 2015 besliste het Parijse stadsbestuur dat de stad al die hangsloten niet meer aan kon. Daarbij zagen ze vooral twee belangrijke problemen: een langdurige aftakeling van het erfgoed en een risico voor bezoekers, Parijzenaars en toeristen. In totaal hingen er toen honderdduizenden slotjes met namen en initialen aan de Parijse bruggen. Er werd zelfs gevreesd voor de instorting van de Pont des Arts, waar in de vorm van liefdesverklaringen maar liefst 45 ton aan metaal hing.

De slotjes werden dan maar weggehaald, en de sleuteltjes bleven verloren achter op de bodem van de Seine. Omdat de hekken van de Pont des Arts al zo waren doorgebogen onder het gewicht van de sloten, werden ze vervangen door glazen platen. Het slotjestijdperk van deze ‘brug van de kunsten’ was voorbij.

Gewapend met slijptollen verwijdert ook de gemeente Amsterdam sinds 2013 elke twee weken weer honderden slotjes van bruggen. De bruggen bij de Staalstraat zijn het populairst.

„De slotjes zijn vooral schadelijk als het er veel bij elkaar zijn”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Ze kunnen vanwege het gewicht de brug uit balans brengen. Daarnaast beschadigen ze de verflaag van de bruggen en zitten soms de aandrijfkettingen van de brug in de weg, waardoor het machinewerk beschadigd wordt.” Maar ook de gemeente Amsterdam gooit de slotjes niet zomaar weg en denkt na over een mooie bestemming voor de liefdesuitingen.