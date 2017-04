Laatste namen North Sea Jazz: Grace Jones, Trombone Shorty en Mary J. Blige

North Sea Jazz heeft het hele programma voor de komende editie bekendgemaakt. Met de toevoeging van optredens van Grace Jones, Mary J. Blige en Trombone Shorty is de planning rond en is ook het blokkenschema bekendgemaakt. Op het festival, van 7 tot en met 9 juli in de Rotterdamse Ahoy, staan nu 150 optredens gepland, over 14 podia verdeeld.

Het festival legt dit jaar de nadruk op enkele thema’s, waaronder de muziekscene uit Chicago, platenlabel PI Recordings uit Brooklyn en het jaar 1917. Uit Chicago, de tweede stad van de Verenigde Staten, komen Muhal Richard Abrams, Makaya McCraven, Greg Ward, Marquis Hill, Steve Coleman, Mick Jenkins en Noname naar North Sea Jazz. Het jaar 1917 wordt door de organisatie als een van de meest cruciale jaren in de jazzgeschiedenis genoemd, vooral door het verschijnen van de eerste echte jazzplaat.

Eerder maakte het festival al de namen bekend van onder meer Solange, Emeli Sandé, Usher & The Roots, Typhoon, Norah Jones, George Benson, Sampha, Erykah Baduh, Maceo Parker, Jamiroquai en als artist in residence de Amerikaanse pianist Chick Corea.

Dag- en weekendkaarten voor het festival zijn uitverkocht. Er zijn alleen nog enkele luxe- en vip-kaarten te koop.