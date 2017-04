VVD-partijvoorzitter Keizer: ik heb integer gehandeld

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer heeft vrijdag ontkend niet integer te hebben gehandeld bij de overname van een crematoriumbedrijf. Keizer raakte in opspraak nadat bekend werd dat hij in 2012 de uitvaartorganisatie De Facultatieve samen met zijn partners overnam voor 12,5 miljoen euro - met 30.000 euro eigen geld - terwijl de keten 31,5 miljoen waard was. Bovendien was Keizer zowel adviseur als koper van het bedrijf. Over de koop zei Keizer vrijdag:

“Er is niemand benadeeld. Er is niemand bevoordeeld. Er is integer opgetreden in een heel complex proces.”

Follow the Money (FTM), het digitale platform voor onderzoeksjournalistiek dat de zaak onthulde, was overigens vrijdag niet welkom bij de persconferentie. Keizer had naar eigen zeggen dinsdag een afspraak met FTM om de zaak te bespreken, maar enkele dagen daarvoor besloot FTM een artikel te publiceren. Dit schoot bij Keizer in het verkeerde keelgat. FTM stelt echter dat Keizer de kans heeft gehad op verweer voordat het artikel werd gepubliceerd.

Het bedrijf, officieel de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, werd in 2012 volgens openbare jaarrekeningen geschat op 31,5 miljoen euro, maar Keizer en zijn partner kochten - onder toeziend oog van commissarissen Loek Hermans en Anne-Wil Duthler – de keten voor 12,5 miljoen euro. Daarover zegt Keizer nu:

“Hier moeten we een verschil maken tussen de boekhoudkundige waarde en de waarde van de aandelen bij een verkoop. De waardering van een bedrijf wordt niet bepaald door de boekhoudkundige waarde, maar door de te verwachten winsten en kasstromen. (..) De waardebepalingen door de externe onafhankelijke adviseurs zijn dan ook gebaseerd op de toekomstige kasstromen.”

De waardebepaling werd uitgevoerd door drie externe bureaus, BDO, Deloitte en Borrie, om “precies de discussie te voorkomen die afgelopen week speelde in de media”, zegt Keizer. Daar kwamen bedragen uit tussen de 6 en 19 miljoen euro. Toen is door de partijen samen besloten dat de overnameprijs in het midden werd gekozen. De economische crisis speelde hierbij een belangrijke rol: de verwachtingen waren volgens Keizer “niet positief”.

Volgens Keizer zijn alle kosten van adviseurs en taxateurs gelijkelijk verdeeld tussen koper en verkoper, maar die bedragen – die bij een overname hoog kunnen oplopen – zijn niet terug te vinden in de stukken van de betrokken partijen.

Rol Hermans

De VVD-voorzitter bestreed dat zijn collega Loek Hermans een pettenprobleem had bij de deal. Hermans was zowel voorzitter van de raad van commissarissen bij het te verkopen bedrijf als lid van de ledenraad van de vereniging die verkocht. Volgens Keizer hadden de commissarissen ook niets te zeggen over de overname, omdat slechts aandelen zouden zijn gekocht.

Keizer vindt het te vroeg om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken rond De Facultatieve, of een onderzoek door de interne integriteitscommissie van de VVD:

“Op dat punt ben ik nog niet. Voorlopig heb ik vandaag zoveel mogelijk openheid over de transactie willen geven. Ik hoop dat het beeld nu kantelt.”

Als voorzitter van het hoofdbestuur zou Keizer zelf de integriteitscommissie aan het werk zetten – hij liet dat drie jaar geleden doen bij een declaratieaffaire van toenmalig Kamerlid Mark Verheijen. Als het bestuur van de VVD over een mogelijk onderzoek naar het zakelijke verleden Keizer dan zal hij “zelf geen stem in hebben”.

Keizer bevestigde de afgelopen dagen met de rest van de VVD-top, onder wie premier Rutte, contact te hebben gehad over de kwestie, maar wilde daar inhoudelijk niet op ingaan. Hij is niet van plan zich door alle ophef terug te trekken als voorzitter van de VVD. Over drie weken staat zijn herverkiezing op de agenda – hij is vooralsnog de enige kandidaat.

