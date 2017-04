Ivo van Hove regisseert ‘All About Eve’ met Cate Blanchett

De Nederlandse theaterregisseur Ivo van Hove zal opnieuw samenwerken met een acteur van wereldklasse. In de lente van 2018 zal Cate Blanchett in de door hem geregisseerde toneelbewerking van All About Eve te zien zijn in Londen. Dat heeft Toneelgroep Amsterdam bevestigd na berichtgeving van de Britse krant Daily Mail.

Toneelgroep Amsterdam, waar Van Hove sinds 2001 directeur is, zal All About Eve in samenwerking met Sonia Friedman Productions en Fox Stage Productions produceren. De 47-jarige Cate Blanchett is bekend van films als Elizabeth, The Lord of the Rings en Blue Jasmine, waar ze in 2014 een Oscar mee won. In 2005 won ze een Oscar voor haar bijrol in The Aviator.

All About Eve

All About Eve is een film uit 1950, gebaseerd op het korte verhaal The Wisdom of Eve van Mary Orr, van regisseur Joseph L. Mankiewicz. De film werd genomineerd voor veertien Academy Awards en wist er zes binnen te slepen, waaronder de Oscar voor Beste Film.

Blanchett, die er zelf nooit een geheim van heeft gemaakt fan te zijn van het werk van Van Hove, zal de rol van Margo Channing vertolken, een Broadway-ster op middelbare leeftijd. In het origineel nam Bette Davis deze rol voor haar rekening.

Internationale zegetocht

Op dit moment is de Britse acteur Jude Law te zien in Obsession van Toneelgroep Amsterdam. Het was voor het eerst dat de acteurs bij TA in het Engels speelden.

In 2015 regisseerde Ivo van Hove de Franse actrice Juliette Binoche in Antigone van de toneelgroep, die al enkele jaren over de grens aan de weg timmert en successen boekt. Van Hove was ook een van de laatsten die met David Bowie samenwerkte. In 2015 regisseerde hij de in New York uitgevoerde musical Lazarus met muziek en teksten van Bowie. Ook internationale regisseurs, zoals Simon Stone en Katie Mitchell, binden zich met regelmaat aan de toneelgroep.

Dit seizoen zette Toneelgroep Amsterdam haar internationale zegetocht voort, met 80 tot 100 voorstellingen in het buitenland per seizoen. The Fountainhead was te zien in Parijs, Seoul en Taipei. Kings of war was te gast in het prestigieuze BAM New York, en het Parijse L’Odéon toont Medea van Simon Stone. Met Song from Far Away speelde TA voor het eerst in Ierland, en De stille kracht reisde al naar Barcelona en gaat nog naar Moskou.