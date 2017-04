Hoe staat het na honderd dagen met de beloftes van Trump?

Grensmuur met Mexico „Ik ga een geweldige muur bouwen aan onze zuidgrens en ik ga ervoor zorgen dat Mexico betaalt voor die muur.” Donald Trump, bij de aankondiging van zijn presidentskandidatuur, 16 juni 2015 Trump tekende op 25 januari een decreet waarin hij opdracht gaf tot „de onmiddellijke bouw van een tastbare muur”. Dat Mexico voor de bouw van die muur gaat betalen is onwaarschijnlijk: president Pena Nieto heeft het keer op keer geweigerd. Trump gaf in het decreet opdracht tot een inventarisatie van alle hulpgelden voor Mexico – misschien om het land onder druk te zetten. Maar de Amerikaanse belastingbetaler moet de kosten voorschieten, zei Trump. Op 20 februari schroefde het ministerie van Binnenlandse Veiligheid de grensbewaking op en begon binnen bestaande budgetten naar geld te zoeken voor de muur. De kosten raamt het ministerie op 21,6 miljard dollar. Tot nu toe is 20 miljoen gevonden, volgens een intern document waaruit persbureauReuters citeerde. Voor de rest zal Trump een begrotingswet met geld voor de muur door het Congres moeten krijgen. De Democraten in de Senaat hebben gezworen dat te blokkeren. Ondertussen kunnen aannemers met voorstellen voor de muur komen. De deadline is in juni.

De kans dat de muur er uiteindelijk komt lijkt niet groot. De grensregio's zijn tegen omdat de muur ook handel bemoeilijkt. Washington zou veel grond moeten onteigenen, en het lijkt onwaarschijnlijk dat het Congres de belastingbetaler het bedrag zal laten ophoesten. Status: Wordt aan gewerkt

Inreisverbod moslims „Donald J. Trump roept op tot het volkomen stilleggen van het binnenkomen van moslims in de Verenigde Staten, totdat de vertegenwoordigers van ons land kunnen achterhalen wat er in vredesnaam aan de hand is." Verklaring van de campagne van Donald Trump, 7 december 2015 De meest omstreden belofte van Trump was zijn plan om moslims toegang tot de Verenigde Staten te ontzeggen. Trump deed die belofte na een aanslag in San Bernardino, Californië, waarbij 14 mensen omkwamen en 22 anderen gewond raakten. Hoewel het plan om mensen buiten de deur te houden om hun godsdienst door tegenstanders is verworpen als ongrondwettelijk, tekende Trump een week na zijn aantreden een decreet om reizigers uit zeven overwegend islamitische landen voor 90 dagen te weren: Syrië, Irak, Iran, Libië, Soedan, Somalië en Jemen. Omdat het decreet onmiddellijk van kracht werd, ontstond grote verwarring op Amerikaanse luchthavens. Federale rechters schortten het decreet binnen enkele dagen op, mede omdat burgers, bedrijven en instellingen werden benadeeld door de onzekerheid die het veroorzaakte. Begin maart vaardigde Trump een aangepast inreisverbod uit, nu zonder Irak. Ook dat decreet werd opgeschort door een rechter. Hoewel de regering zegt dat het inreisverbod te maken heeft met het vermogen in de betrokken landen om de identiteit van reizigers te verifiëren, hebben rechters zich ontvankelijk getoond voor het argument dat het inreisverbod eigenlijk een verkapte moslimban is. Trump houdt vol dat zijn regering de juridische strijd rond het inreisverbod zal voortzetten. Maar voorlopig is van een moslimban weinig terechtgekomen. Status: Op pauze gezet

Uit TPP stappen „Wat handel betreft, ik ga een decreet uitvaardigen met als doel de terugtrekking uit TPP, een potentiële ramp voor ons land." Trump op 22 november 2016 Verzet tegen handelsverdragen, die veel banen zouden kosten, was een pijler van Trumps campagne. En Trump hield woord. Op de eerste maandag na zijn inauguratie tekende hij een decreet waarmee de VS uit het Trans-Pacific Partnership (TPP) stapten. Dit was eenvoudig voor Trump: het handelsverdrag met 11 landen rondom de Stille Oceaan was een pijler van Obama's Aziëbeleid. Maar door de steeds grotere weerstand tegen dit soort overeenkomsten was het nog niet geratificeerd door het Congres, en kon Trump met een pennenstreek jaren onderhandelingen ongedaan maken. Met de herziening van een andere hoeksteen van de Amerikaanse handelsstructuur, NAFTA, zal Trump het een stuk moeilijker krijgen. Dit verdrag trad in 1994 in werking en heeft de Canadese, Mexicaanse en Amerikaanse economieën vergaand geïntegreerd. Trump wil de onderhandelingen over NAFTA heropenen. Ook Mexico en Canada zijn hier in theorie toe bereid; het verdrag is verouderd en omvat bijvoorbeeld nog niet de online-handel of de dienstensector. Maar als Trump wil heronderhandelen, moet hij Mexico niet voor het hoofd stoten met de grensmuur. Overigens werd NAFTA al eens gemoderniseerd, onder Obama: ironisch genoeg mondde dit uit in het door Trump geëlimineerde TPP. Status: Gelukt

Obamacare afschaffen „Direct na ons aantreden gaat Amerika weer voor. Dat begint met de onmiddellijke afschaffing en vervanging van 'Obamacare'… We gaan het afschaffen, we gaan het vervangen, en we gaan ervoor zorgen dat jullie geweldige zorg krijgen voor een fractie van de kosten." Donald Trump, campagnetoespraak in Tallahassee, Florida, 25 oktober 2016 Afschaffing van Obamacare was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Donald Trump. Hij stelde vervanging van de zorgwet van zijn voorganger in het vooruitzicht binnen honderd dagen na zijn aantreden. De 'Affordable Care Act' van president Barack Obama is vele Republikeinen een doorn in het oog. Direct na de inauguratie tekende Trump een decreet om een begin te maken met de ontmanteling van Obamacare, dat zo'n 20 miljoen Amerikanen een zorgverzekering heeft opgeleverd. Toch matigde hij ook zijn toon. Uit besef dat de zorgwet populair is onder een deel van zijn achterban, zei hij de 'sterkste punten' van Obamacare te willen behouden – waaronder een verbod op het weigeren van een polis door verzekeraars aan patiënten die al ziek zijn. Republikeinen in het Congres maakten haast met de afschaffing – maar slaagden er niet in zo snel een alternatieve zorgwet te ontwerpen die op genoeg steun kon rekenen in eigen gelederen. Op 24 maart trokken ze hun wet, de 'American Health Care Act', in. Dat was een afgang voor Trump. Een poging op het laatste moment om Obamacare toch nog binnen honderd dagen af te schaffen, liep ook stuk. Afschaffing van Obamacare staat voorlopig dan ook op een laag pitje. Volgens de president zal de zorgwet ooit ten onder gaan aan de kosten. Status: Op pauze gezet

25 miljoen banen scheppen „Volgens schattingen van ons economische team zal de economie de komende tien jaar door ons plan groeien met gemiddeld 3,5 procent per jaar, en zullen in totaal 25 miljoen nieuwe banen worden geschapen." Trump bij de Economic Club of New York, 15 september 2016 Aan de basis van de verkiezingsoverwinning van Trump stond zijn belofte de Amerikaanse economie fors te laten groeien. Vooral in regio's die zwaar zijn getroffen door de recessie, sloeg Trumps belofte de werkgelegenheid te herstellen aan. Industriestaten als Michigan, Wisconsin en Pennsylvania bezorgden hem de zege. Trump zegt dat hij 25 miljoen banen kan scheppen – meer dan de 23 miljoen nieuwe banen in de regeerperiode van Bill Clinton in de jaren negentig, toen groei van 3,5 tot 4 procent per jaar gebruikelijk was. Trump wil die groei opnieuw halen door deregulering en grote investeringen in infrastructuur. Hij wil bereiken dat banen in de VS blijven door vrijhandelsakkoorden als het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA te heronderhandelen en voorrang te eisen voor Amerikaanse producten. Tot nog toe heeft Trump met name via Twitter bedrijven geprezen die banen scheppen in de VS. Ook liet hij zich omringen door mijnwerkers uit de kolensector bij de ondertekening van een decreet over de afschaffing van milieuregels. Maar hoewel de Amerikaanse economie blijft aantrekken, is het moeilijk voorstelbaar dat er de komende tien jaar 25 miljoen banen bij zullen komen. Banen zijn niet alleen verdwenen naar het buitenland, maar ook verloren gegaan door technologie. De hoge Amerikaanse staatsschuld maakt omvangrijke stimulansuitgaven aan infrastructuur lastig. Bovendien kampt Amerika met vergrijzing: gesteld dat er 25 miljoen nieuwe banen komen, dan zouden immigranten nodig zijn om ze te vullen. Status: Luchtkasteel

IS verslaan „We gaan jullie verslaan. Amerika en zijn bondgenoten zullen jullie verslaan." Trump over IS in Fayetteville, 6 december 2016 Tijdens zijn campagne dreigde Trump IS „naar de hel te bombarderen". Hij zei ook dat hij familieleden van IS-strijders wilde laten doden. Hij verklaarde dat hij een geheim plan had om de terreurgroep te verslaan. Vlak na zijn aantreden gaf hij het Pentagon opdracht binnen dertig dagen met een plan te komen om IS uit te schakelen. Eind februari werd dat plan afgeleverd, maar wat er precies in staat, is niet bekend gemaakt. Volgens Trump verzwakt het de VS als gevechtsstrategieën bekend zijn. De meeste experts gaan ervan uit dat het Pentagon 5.000 man extra naar Syrië wil sturen voor de strijd om Raqqa. Onduidelijk is of Trump de Koerden in Syrië gaat bewapenen; dit zou de woede wekken van Turkije, dat beducht is voor de Koerdische onafhankelijkheidsbeweging. Dat de VS IS in Syrië en Irak nog sterker kunnen terugdringen dan sinds 2014 al gebeurde, lijdt geen twijfel. Maar de Amerikanen hebben vaker een vijand in het Midden-Oosten verslagen, waarna de nasleep Amerika en de wereld nog grotere problemen bezorgde. Het lijkt niet mogelijk dat Syrië en Irak zo gestabiliseerd worden dat terugkeer van IS of een nieuwe mutatie daarvan, kan worden voorkomen. Tenslotte is IS ook een idee, dat geradicaliseerde moslims kan inspireren aanslagen te plegen. Dit idee wegbombarderen is onmogelijk. Status: Wordt aan gewerkt

Illegalen deporteren „Wat we gaan doen is de mensen pakken die crimineel zijn en een strafblad hebben, bendeleden, drugsdealers. En deze mensen, een hoop van deze mensen, misschien twee miljoen, het zouden er zelfs drie miljoen kunnen zijn, die gaan we het land uit zetten of die gaan we in de gevangenis zetten.” Trump in een interview met tv-programma ‘60 minutes’, 13 november 2016 Trump heeft nog lang geen drie miljoen illegalen gedeporteerd, laat staan criminele illegalen. Die belofte kan hij moeilijk waarmaken omdat er niet zo veel zijn. Het Migration Policy Insitute schatte het aantal veroordeelde illegalen in 2015 op 820.000. Toch probeert Trump deze belofte waar te maken. Hij tekende een decreet waarmee hij de definitie ‘crimineel’ de facto uitbreidde door allerlei uitzonderingen die onder Obama waren ingesteld ongedaan te maken. Wie zonder papieren bij een verkeersovertreding wordt aangehouden kan nu worden uitgezet.

Trump gaf de migratie-opsporingsdienst ICE opdracht wetten strikt uit te voeren. Maar zijn decreet om geldstromen naar steden die illegalen helpen te blokkeren, werd door een rechter opgeschort. Intussen blijft het doel buiten bereik. Tussen Trumps aantreden op 20 januari en13 maart werden 21.362 mensen gearresteerd. Dat is 33 procent meer dan in Obama's laatste jaar, maar minder dan de 29.238 in de eerste maanden van het piekjaar 2014, waaraan Obama zijn bijnaam deporter-in-chief te danken had. Het aantal uitzettingen is onder Trump gedaald. De regering is er wel in geslaagd migrantengemeenschappen schrik aan te jagen. Het aantal migranten dat probeerde de Amerikaanse grens over te komen ligt dit jaar opmerkelijk laag. Status: Luchtkasteel

Uit het klimaatakkoord van Parijs stappen „We gaan een einde maken aan het klimaatakkoord van Parijs" Trump op 26 mei 2016 tijdens een campagnebijeenkomst in Bismarck, North Dakota Trump gelooft niet zo in klimaatverandering, ook al zei hij kort na zijn verkiezing in een interview met The New York Times dat er mogelijk „enig verband bestaat" tussen menselijke activiteit en de verandering van het klimaat. Klimaatverandering noemde hij een door de Chinezen bedachte truc om de Amerikaanse economie op kosten te jagen. De president wil alle plannen van zijn voorganger om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren terugdraaien. Kolenwinning moet alle ruimte krijgen, restricties voor de auto-industrie worden teruggedraaid en zwaar vervuilende teerzandolie uit Canada is welkom via nieuwe pijpleidingen in de VS. De vraag of Trump zijn belofte nakomt en uit het klimaatakkoord van Parijs stapt (wat overigens vier jaar duurt) is dan ook nauwelijks relevant. Ook als hij dit niet doet, zal hij niet meewerken aan wat het akkoord beoogt: een reductie van broeikasgassen om de temperatuur op aarde min of meer onder controle te houden. Voor veel conservatieve haviken in de Republikeinse partij is het echter een principekwestie. Zij proberen Trump ervan te overtuigen 'Parijs' de rug toe te keren – zoals president George W. Bush in 2001 deed met het Kyotoprotocol rond de uitstoot van broeikasgassen. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson wil blijven, om het gesprek met de rest van de wereld gaande te houden (lees: om vier jaar lang de onderhandelingen te traineren). Status: Nog te bezien

Andere landen meer laten betalen voor NAVO „Ik zou absoluut bereid zijn om tegen die landen te zeggen: gefeliciteerd, u zult voor uw eigen defensie moeten zorgen." Trump over NAVO-landen met lage defensie-uitgaven in een interview met The New York Times, 21 juli 2016 Als kandidaat wekte Trump opschudding in binnen- en buitenland met zijn uitspraken over de NAVO. In een interview met The New York Times trok hij het basisprincipe van het Noord-Atlantische bondgenootschap in twijfel door te zeggen dat de Verenigde Staten onder zijn leiding zouden kunnen weigeren om een andere lidstaat te verdedigen als die lidstaat zijn financiële verplichtingen niet was nagekomen. Kort voor zijn aantreden noemde Trump de alliantie „achterhaald", omdat het bondgenootgenootschap niet voldoende gericht zou zijn op de bestrijding van terrorisme en omdat veel lidstaten hun afspraken over defensie-uitgaven niet nakomen. Nu hadden NAVO-landen in 2014 al afgesproken hun defensie-uitgaven op te voeren tot 2 procent van het nationale inkomen. Maar slechts enkele landen, waaronder de VS, halen dat doel sindsdien. Trumps uitspraken hebben op zijn minst de discussie binnen diverse NAVO-landen aangezwengeld om defensie-uitgaven te verhogen. Ondertussen is Trump teruggekomen op zijn uitspraak dat de NAVO achterhaald zou zijn. Het bondgenootschap is „niet langer achterhaald", zei hij deze maand tijdens een persconferentie in Washington. Status: Nog te bezien

China een valutamanipulator noemen „Dat het ministerie van Financiën China als valutamanipulator bestempelt zal China naar de onderhandelingstafel dwingen en de deur

Infrastructuur op peil brengen „Om onze nationale renovatie te beginnen, zal ik het Congres vragen wetgeving goed te keuren die een investering van duizend miljard dollar in de infrastructuur van de VS mogelijk maakt.” Trump in zijn eerste speech voor het Congres, 28 februari Trump heeft zich laten fotograferen met truckers en bouwers. Het Witte Huis hield bijeenkomsten om ideeën te genereren voor Trumps infrastructuurplan, dat het verzwakte vatenstelsel van de Amerikaanse economie en samenleving moet opknappen. Maar er is nog geen tijdpad en er is nog geen wetsvoorstel. Al wil Trump werken met private investeerders, toch vergt het plan een mate van overheidsinvestering waar veel Republikeinen niets voor voelen. Democraten betwijfelen of Trumps plan überhaupt kan werken. Zullen private investeerders ook bereid zijn geld te steken in lokale bruggen en achterafwegen? Ook lijkt Trump een beperkte invulling te geven aan het begrip infrastructuur. Zijn eerste begrotingsvoorstel bevatte grote bezuinigingen op het gebied van water en riolering. Waterkwaliteit is in de VS een groot probleem, onder meer door loodhoudende leidingen. Status: Nog te bezien Lees ook: De president die wegen aanlegt

Conservatieve opperrechter benoemen „Ik ben van plan om rechters te benoemen die zeer vergelijkbaar zijn met rechter Scalia.” Trump over de opvolging van de Conservatieve rechter Antonin Scalia bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, verkiezingsdebat 9 oktober 2016 Door benoemingen van conservatieve of progressieve rechters bij het negenkoppige Hooggerechtshof kunnen presidenten Amerika voor decennia beïnvloeden. Trump beloofde zijn kiezers dat hij een conservatieve rechter zou benoemen als opvolger van Antonin Scalia, die in februari 2016 plotseling overleed. Conservatieven hebben een hekel aan rechters die zich activistisch opstellen bij de interpretatie van de grondwet; ze willen terughoudende rechters die bijvoorbeeld niet toestaan dat het grondwettelijke recht op wapenbezit wordt ingeperkt. Trump hield woord: tien dagen na zijn aantreden droeg hij Neil Gorsuch, een conservatieve rechter uit Colorado, voor als opvolger voor Scalia. Democraten verzetten zich fel tegen de benoeming. Zij menen dat de zetel in het Hooggerechtshof toekomt aan Merrick Garland, de rechter die president Obama in maart 2016 voordroeg. Die nominatie werd door de Republikeinen in het Congres niet in overweging genomen. Bijna alle Democraten in de Senaat, die de benoeming van rechters moet goedkeuren, stemden tegen Gorsuch. De Republikeinen veranderden daarop de regels: ze zorgden dat de benoeming met een simpele meerderheid van 51 stemmen zijn beslag kon krijgen, in plaats van de tot voor kort vereiste 60 stemmen. Op 10 april werd Gorsuch beëdigd tot opperrechter – een overwinning voor Trump, die mogelijk nog tientallen jaren zal doorwerken. Status: Gelukt Lees ook: ‘Nucleaire optie’ Republikeinen verdiept polarisatie VS

Regelgeving terugdringen „We gaan iedere overbodige, banendodende regel afschaffen en een moratorium op nieuwe regels zetten totdat onze economie weer overeind staat.” Trump op een campagnebijeenkomst in Tampa, Florida, 24 oktober 2016 Trump en de top van de Republikeinse partij zien de meeste overheidsregels als ballast die vrij ondernemerschap hindert. Trump verklaarde in februari dat hij 75 procent van de overheidsregels wil schrappen. Waar hij het percentage op baseerde zei hij niet. Wel verklaarde hij: „ik wil het milieu beschermen. Ik wil veiligheid.” Trump is voortvarend te werk gegaan. Hij vaardigde een decreet uit dat voorschijft dat voor elke nieuwe overheidsregel er twee geschrapt moeten worden. Hij liet op elk federaal instituut een team formeren dat de regels door moet lichten. En hij trok een hele serie wetten van Obama in die nog niet in werking waren getreden. Mijnbouwers mogen nu bijvoorbeeld weer afval in rivieren dumpen, en geesteszieken kunnen makkelijker aan een wapen komen. Trumps eerste begrotingsvoorstel bevat zulke grote bezuinigingen op bijvoorbeeld het Environmental Protection Agency, dat het, mocht het ongeschonden door het Congres komen (wat onwaarschijnlijk is), zal leiden tot het schrappen van een groot aantal overheidsregels en programma’s. Status: Wordt aan gewerkt Lees ook: Trump begint met afbraak van strenge regelgeving voor banken

Verhouding met Rusland verbeteren „Wanneer ik president ben, zal Rusland ons veel meer respecteren dan nu het geval is en zullen beide landen wellicht samenwerken om sommige van de grote, dringende problemen van de wereld op te lossen.” Trump op Facebook, 7 januari 2017 De kwestie die Trump tijdens zijn eerste honderd dagen het meest heeft achtervolgd is de vraag over zijn banden met het Kremlin van president Vladimir Poetin. Medewerkers van Trump, onder wie voormalig campagnemanager Paul Manafort en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, hebben nauwe banden met Rusland. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten trachtte Rusland Trump te helpen tijdens de verkiezingscampagne, onder meer door e-mails van de campagne van Hillary Clinton te hacken. Toch is een hechtere band tussen de twee grootmachten in de beginfase van het presidentschap van Trump uitgebleven. De Amerikaanse verstandhouding met Rusland, die onder president Obama een dieptepunt bereikte, is juist verder verslechterd. Wellicht komt dit mede doordat Trump zich gedwongen voelde afstand te nemen door de beschuldigingen van samenzwering tijdens de campagne. Vooral het Amerikaanse bombardement op een luchtmachtbasis van de Syrische president Assad, een bondgenoot van Poetin, na een gifgasaanval in april heeft spanningen tussen de twee landen doen oplopen. Tillerson erkende tijdens een bezoek aan Moskou dat er „een laag niveau van vertrouwen bestaat tussen onze twee landen.” Poetin, die aanvankelijk blij was met de verkiezing van Trump, zou zijn verwachtingen van de onberekenbare president inmiddels hebben bijgesteld. Status: Mislukt Bekijk ook onze interactieve graphic: zo lopen de lijnen van Trump naar Poetin

Belasting verlagen „We gaan belastingen enorm verlagen voor zowel de middenklasse als voor bedrijven.” Donald Trump in het Witte Huis, 23 januari 2017 Bij gebrek aan grote successen in de eerste honderd dagen van het presidentschap van Donald Trump kwam het Witte Huis op de valreep met een ambitieus plan om het Amerikaanse belastingstelsel te hervormen en lasten drastisch te verlagen. Hervorming van het belastingstelsel is een heilige graal: geen president sinds Ronald Reagan slaagde er in het stelsel grondig te hervormen. Trump hoopt te slagen in onder meer een versimpeling van het stelsel door het aantal schijven terug te brengen van zeven naar drie. Ook wil hij de vennootschapsbelasting verlagen van 35 naar 15 procent. Het valt echter te bezien of het belastingplan van Trump een succes wordt. Om te beginnen zouden volgens ramingen door de lastenverlichting de overheidsinkomsten met 7.000 miljard dollar teruglopen. Het is niet duidelijk hoe dat moet worden opgevangen; Trump wil dat economische groei het tekort goedmaakt. Dat is onwaarschijnlijk, want de benodigde groei van 4 procent per jaar ligt ruim boven de verwachting. Drastische bezuinigingen dan? Dat staat haaks op Trumps plannen om te investeren in infrastructuur. Bovendien zijn Republikeinen in het Congres fel tegen een hoge begrotingstekorten en een groeiende staatsschuld – althans, dat waren ze toen Obama president was. Gezien de verdeeldheid onder Republikeinen over de vervanging van Obamacare, is het waarschijnlijk dat sommigen zullen vasthouden aan hun aversie van een uitdijende overheidsschuld. Tot slot heeft Trump, in tegenstelling tot de gewoonte, zijn eigen belastingaangifte niet openbaar gemaakt. Zijn bedrijf zal profiteren van zijn belastingplan. Trumps politieke tegenstanders zullen daar onophoudelijk op wijzen. Status: Nog te bezien Lees ook: Trump wil fikse belastingverlaging voor bedrijven