Gehandicapte heeft niet langer doktersverklaring nodig in Efteling

Mensen met een beperking hoeven niet langer een doktersverklaring mee te nemen als zij naar de Efteling gaan. Het attractiepark kwam vorige week in opspraak toen een bezoekster niet van een aparte toegang gebruik mocht maken. Ze zat in een rolstoel, maar had geen doktersverklaring bij zich waardoor haar de toegang werd geweigerd. Het incident leidde zelfs tot Kamervragen.

Volgens het attractiepark was dit al sinds 1 maart beleid. Een doktersverklaring geldt volgens het pretpark als normaal “in de internationale dagrecreatiebranche”. De verklaring werd uit veiligheidsoverwegingen gevraagd en het papiertje moest daarnaast misbruik van speciale voorzieningen tegengaan.

Het attractiepark heeft dat nu aangepast: “Inmiddels blijkt dat het verkrijgen van deze verklaring erg omslachtig en daardoor niet gastgericht is. Dit belangrijke signaal heeft de Efteling ontvangen van een aantal trouwe gasten met een beperking.”

Het attractiebedrijf introduceert nu een alternatieve verklaring, die eenvoudiger aan te vragen is. Wie niet via de reguliere wachtrij in een attractie kan, mag dat zelf aangeven. Een doktersverklaring is dus niet langer nodig.