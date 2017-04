Experiment met ‘regelarme bijstand’ Utrecht uitgesteld

De proef waarbij de gemeente Utrecht gaat experimenteren met een soepeler bijstandsregime, gaat voorlopig niet van start. Aanvankelijk zou de proef met ‘regelarme bijstand’ 1 mei starten, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat weten dat er met de gemeente nog gesprekken lopen over de uitvoering ervan.

Het experiment van de gemeente Utrecht lijkt op een soort basisinkomen zonder verplichtingen, zo schreef NRC-redacteur Eppo König eerder:

“Vier- tot achthonderd bijstandontvangers krijgen twee jaar lang een uitkering met minder verplichtingen en meer vrijheid, volgens de opzet van de Universiteit Utrecht.”

Utrecht is de eerste gemeente in Nederland die met een dergelijke proef start. Onder druk van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) heeft het Zeeuwse Terneuzen onlangs afgezien van een proef met een ‘basisinkomen’ voor uitkeringsgerechtigden. De staatssecretaris deed dat, omdat de proef in Terneuzen de Participatiewet zou omzeilen.



Dat in Utrecht de proef uitgesteld wordt, heeft ook te maken met de Participatiewet, zo laat een woordvoerder van het ministerie weten.

“Er zijn gesprekken tussen het ministerie en de gemeente gaande over hoe de groepen die meedoen aan het experiment binnen het kader van de Participatiewet vallen.”

Sollicitatieplicht

Het is namelijk zo dat mensen in de bijstand verplicht zijn om te solliciteren. Bij de proef die Utrecht wil starten komen er verschillende onderzoeksgroepen zonder sollicitatieplicht, waarbij de ene groep bijvoorbeeld extra hulp krijgt aangeboden en een andere groep 125 euro per maand kan bijverdienen met een klus voor de gemeente. Ook is er een controlegroep voor wie de uitkering gewoon doorloopt.

Toch zegt de woordvoerder van het ministerie dat de proef in Utrecht niet met die in Terneuzen te vergelijken is. “In Terneuzen was sprake van een andere achtergrond. Daar was in de volksmond sprake van puur een basisinkomen.”

Wanneer er definitief besloten wordt of Utrecht mag starten met de proef is niet bekend volgens de woordvoerder van het ministerie: