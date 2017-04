Dag 90, 20 april - Italiaanse premier Gentiloni is op bezoek in het Witte Huis. Tijdens de persconferentie noemde Gentiloni de VS "essentieel" in het stabiliseren van buurland Libië, waarna Trump stelde dat hij voor de VS geen rol meer zag in datzelfde land. "De VS heeft al genoeg rollen te spelen." Trump had niet begrepen wat Gentiloni eerder zei, omdat hij het oordopje voor de vertaling niet droeg. Tijdens dezelfde persconferentie bezwoor Gentiloni dat zijn land zijn best zou doen om de uitgaven aan defensie op te schroeven, iets waar Trump bij al zijn bondgenoten op hamert. Twee procent van het bruto nationaal product is de afspraak, vrijwel alle NAVO-landen zitten daaronder - tot ergernis van Trump.

Andrew Harnik / Ap