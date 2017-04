Naam: Tess Ravensberg (17), 6 vwo Woont met: vader, moeder, jongere en oudere zus Vader: cultureel ondernemer Moeder: leidinggevende in de ggz

Tussenjaar

„Gisteren had ik een meeloopdag bij sociale geografie en planologie. Het zou kunnen dat ik dat ga studeren. Maar eerst ben ik van plan een tussenjaar te nemen, zeventien vind ik te jong om al naar de uni te gaan. Het plan is om via vrijwilligerswerk te wennen aan een land en er dan te gaan reizen met een vriendin. We denken aan Sri Lanka of Nepal. Ik ben altijd al benieuwd geweest naar andere culturen en landen buiten Europa.”

Reizen

„Reizen is wel een ding bij ons. We gaan elk jaar op vakantie naar een ander land in Europa. We zijn in Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië geweest. Meestal trekken we rond. Ik wil deze vakantie zelf graag naar het oosten, maar ik denk dat mijn zusje gaat winnen met Italië. Dit jaar ga ik heel veel op vakantie. Op examenreis gaan we z’n vijven naar Lissabon. En in juni ga ik misschien nog naar Athene, waar mijn zus woont voor haar studie.”

KhaKhalid Amakran - Jong - Tess KhaKhalid Amakran - Jong - Tess

Literair café

„Na zes jaar dezelfde vakken, mensen, locatie heb ik wel zin in iets nieuws. Aan de andere kant is school heel vertrouwd. Ik heb er ontzettend veel gedaan. Twee jaar debatclub heeft me geholpen om te leren formuleren, te spreken; ik ben soms een beetje vaag en lang van stof. Ik heb ook meegedaan aan het ‘literair café’ van school. Ik schrijf poëzie, vooral persoonlijke gedichten. Tim Hofman heeft pas gedichten gepubliceerd, je merkt wel dat het populairder wordt. Het groepje waar ik mee omga kan gedichten sowieso wel waarderen. Als je een gedicht schrijft, voel je je vrij. Niemand beoordeelt wat je schrijft. Als je een betoog moet schrijven zijn er allemaal regeltjes, dat vind ik eigenlijk niks. Een gedicht ben ik gewoon zelf.”

Dit zegt haar moeder „Tess is een goede denker. Een relaxed tussenjaar vol avonturen past wel bij haar. Zelf heb ik dat vroeger ook gedaan. Ik heb er heel goede ervaringen mee, dus ik heb het ook wel gestimuleerd.”

Vegetariër

„Ik ben dit jaar gestopt met vegetariër zijn. Toen mijn zus een paar jaar geleden vegetariër werd dacht ik: oké, dat wil ik ook. Ze had er een werkstuk over gemaakt; ik had er respect voor. Uiteindelijk werd het een gewoonte. Maar het voelde achteraf niet helemaal als mijn keuze, dat knaagde een beetje. In de zesde dacht ik: nu is het tijd om mijn eigen pad te volgen. Dus sinds de zomervakantie eet ik soms weer vlees. Mijn zus is vrij belangrijk voor me, ik vind het cool hoe zij haar leven inricht. ’s Zomers werkt ze bij festivals. Ze gaat graag uitdagingen aan, zoals meteen op zichzelf wonen. Ik ben meer een twijfelaar, zij weet echt wat ze wil.”

Meedoen? Mail naar: pubers@nrc.nl.