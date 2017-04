Een fraaie Instagram maakt nog geen festival

Het was succesvol gepromoot op Instagram als een luxueus muziekfestival op een eiland in de Bahama’s. Een chartervlucht uit Miami, privévilla´s, tripjes op gecharterde jachten met bekende modellen en een reeks aan bekende artiesten die zouden komen optreden, onder wie G.O.O.D. Music en Blink 182.

Ticketkosten? Tussen de vijf duizend en 250.000 euro, meldt Rolling Stone. Een promotiefilmpje met bekendheden zoal Kendall Jenner en Emily Ratajkowski had alsnog ervoor gezorgd dat het Fyre Festival binnen de kortste keren was uitverkocht.

Maar vrij snel na de aankomst van rijke feestgangers op donderdag op het eiland Exumas, ooit in het bezit van de wereldberoemde drugsbaas Pablo Escobar, liep het Fyre Festival uit op een chaos.

De reacties op Twitter en Reddit liegen er niet om. In plaats van villa’s stonden er half afgebouwde tentjes, normaal gesproken gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen, tussen afvalbergen op het strand. De luxueuze gecaterde ‘diners’ bleken neer te komen op kartonnen doosjes met een sneetje brood en kaas. Er was geen beveiliging en dolle straathonden zouden de feestgangers alles behalve een welkom gevoel gegeven hebben. In de tussentijd stond een belangrijk deel van de gasten uren vast op het vliegveld van Miami.

In case you're wondering, those "cabanas" are actually disaster relief tents.#fyrefestival pic.twitter.com/jaZpkIKVT2 — Matt Halfhill (@MattHalfhill) April 28, 2017

Luxury trash receptacles at the luxury bar (with no beer). No shoes, no shirt, pajama pants, no problem. #fyrefestival #fyre pic.twitter.com/PojJtfHlqL — William N. Finley IV (@WNFIV) April 28, 2017

Het zou een ‘once-in-a-lifetime’-festival worden, volgens de organisatie. Maar feestgangers concluderen dat het Fyre Festival uitgelopen is op een “complete ramp”. Het festivalterrein werd zelfs vergeleken met een vluchtelingenkamp. Het opzetten van een groot feest bleek meer te vragen dan een succesvolle Instagram-campagne.

Als gevolg van de ‘barre’ omstandigheden, liet Blink-182 donderdagavond in een verklaring al weten dat ze hun optreden hebben gecanceld:

Ja Rule

De organisatoren van het festival, onder wie de rapper Ja Rule, maakten vervolgens op vrijdag bekend dat het festival is ‘uitgesteld’. In een verklaring op de website staat:

“De boel is uit de hand is gelopen, de infrastructuur was niet op tijd klaar en we waren niet in staat om onze visie zowel veilig als prettig te verwezenlijken.”

Er worden nieuwe vluchten gecharterd om de honderden gasten naar huis te brengen, en ticketkosten worden terugbetaald.

Het ministerie van Toerisme van de Bahama’s voelde zich gedwongen om te reageren op het debacle. De negatieve publiciteit is voor de eilandengroep, waarvoor toerisme de belangrijkste bron van inkomen is, slecht nieuws. Het ministerie heeft zich verontschuldigd voor de ontstane situatie:

Maar festivalgangers zijn razend. Er is zelfs een Twitteraar die een rechtszaak tegen de organisatie wil beginnen. De gebruiker, van wie de identiteit onbekend is maar met de naam FyreFestivalFraud, zegt dat het er al weken erop leek dat het festival een chaos zou worden.