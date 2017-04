De Palma? Ja! Maar niet als terrorist

Het lijkt een droom die werkelijkheid wordt: gevraagd worden voor een rol in een film van Hollywoodlegende Brian de Palma (Dressed to Kill, Scarface) over Brussel. Maar de Belgische acteur Mourade Zeguendi sloeg de rol af: hij moest een terrorist uit Molenbeek spelen. In een filmpje dat hij dinsdag op Facebook plaatste, zegt hij ontgoocheld: „Beeld je in: iets dat je maar één keer in je leven overkomt, en je zegt nee.”

In het enige interview dat hij over zijn weigering geeft, zegt Zeguendi in De Standaard dat hij zijn buik vol heeft van dit soort typecasting. „Blijkbaar moet iemand met een donkerdere huidskleur altijd iemand spelen met maar één kenmerk: zijn huidskleur. Dat kwetst mij.”

Zeguendi brak in België door met een hoofdrol in de film Les Barons (2009). Daarna kreeg Zeguendi aanbiedingen voor hoofdrollen die hij weigerde, omdat „het allemaal stereotiepe portretteringen van de immigrant waren”. Hij speelde vooral bijrollen: „Tenminste wel personages die meer waren dan een crimineel met een Marokkaans accent”. Op dit moment speelt hij in de voorstelling Onderworpen naar de roman van Michel Houellebecq, waarmee NT Gent langs de theaters toert.

Ook in Nederland is typecasting een onderwerp van discussie bij acteurs met een migrantenachtergrond. „De clichérollen wil ik niet”, zei acteur Nasrdin Dchar twee weken geleden in NRC. „Ik wil niet bijdragen aan het stigma dat er heerst.”