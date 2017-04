Henry de crematiekeizer is dik. Niet gezellig dik als een kroegbaas of banketbakker. Nee, Henry is ongezellig dik. Dat komt door zijn handel. Henry gaat over lijken en dan moet je mager zijn. Doodmager. Pierlala-dun.

Henry kwam deze week breed in beeld. Iets met een zakelijk dealtje dat overduidelijk niet deugde. En Henry moet een beetje opletten. Hij is namelijk niet alleen grootschalig lijkverbrander, maar ook nog voorzitter van de VVD. En in die functie, waarin je volgens mij niet dik genoeg kunt zijn, heeft hij wel eens iets over integriteit moeten mompelen. Sowieso een geestig woord in die kringen. Maar het wordt ingewikkeld als je zelf zakelijk loopt te klootviolen. En dat deed Henry. En niet zachtzinnig.

Waar het over gaat? Over het belazeren van een zootje demente bejaarden, die eigenaar waren van een suffe doch zeer goed renderende crematieclub. Voor een habbekrats kocht Henry samen met een paar vriendjes die boel op. En Henry had in deze aantrekkelijke uitvaartdeal een aantal hoge hoeden op zijn corpulente kop. In 2012 zat hij namelijk bij de verkoop van de Facultatieve, zoals de ooit ideële lijkverbrandingsvereniging genoemd werd, op letterlijk alle stoelen aan de onderhandelingstafel. Hij was adviseur van de dommelbejaarden, maar ook directeur, verkoper en… koper. In die laatste rol trok hij stomtoevallig aan het langste eind. Voor een melige appel en een rot ei kocht hij de zaak van de tukkende oudjes, die hij uiteraard een gratis crematie beloofd heeft. Dat heet een bonus in die kringen. Ze kijken ernaar uit.

Om te zorgen dat alles vlekkeloos verliep had hij de altijd goed oplettende Limburger en VVD’er Loek Hermans erbij gevraagd als commissaris. Deze dossiertijger rekent alles tot ver achter de komma door. En met zijn 863 nevenfuncties weet hij heel goed waar hij over het heeft.

En om kosten te besparen had Henry voor alle partijen een en dezelfde accountant gekozen. Ernst & Young in dit geval. Die accountant vond dat het bedrijf, dat volgens deskundigen meer dan dertig miljoen waard was, wel weg kon voor twaalf. Deze meneer heet trouwens Van de Krimpe. Als ik cabaretier was, zou ik iets met die naam doen.

Afgelopen weekend kwam Follow the Money (FTM), de luis in de pels van het Nederlandse bedrijfsleven, met het verhaal naar buiten en de crematiekeizer begon onmiddellijk te blazen.

En dat moet je bij open vuur niet doen. Zeker als lijkverbrander moet je dat weten. Opeens stond het hele land blauw van de rook. En je voelde aan alles dat FTM beet had. En hoe! Uit achtergrondverhalen werd duidelijk dat Henry de Erdogan van de Nederlandse crematiewereld is. Hij waakt over alle vlammen. En wat vaak gebeurt met dit soort machtswellustelingen: ze raken de weg kwijt. Hoe?

De crematiekeizer gaf vrijdag zogenaamd tekst en uitleg aan de Nederlandse pers, maar de echt kritische jongens en meisjes mochten daar niet bij zijn. Als een ware Trump maakte hij een selectie. FTM en PowNed werden geweigerd. De rest mocht wel. Ronduit slap van de andere journalisten dat ze naar het anderhalf uur durende gekonkel en gedraai van die bolle hebben geluisterd. Ik had me in dit geval solidair verklaard met mijn collega’s. Dan had je pas echt nieuws gehad. Dan had die dikke moeten jokken zonder luisteraars. Liegen voor een lege zaal. Zou toch geweldig zijn geweest?

Deze laatste actie, dat Noord-Koreaans weigeren van bepaalde journalisten, wordt hem fataal. De vuige handjeklapdeal zelf overleeft hij wel. De integriteitscommissie van de VVD doet onderzoek en vindt niets dat niet door de partijbeugel kan. Binnen deze partij zijn dit soort zakelijke transacties volstrekt normaal.

Maar het Trumpje spelen door bepaalde pers te weigeren gaat een stap te ver. Dat heet: je hand overtoepen. Dit mag niet. Dan kan je als liberaal nooit meer je bek opentrekken. Dan kan je in de Kamer naast Denk gaan zitten en je duim opsteken tegen die glibberige Kuzu. Liberalen leggen de pers, hoe kritisch ook, niet het zwijgen op. Dat noemen we een grondbeginsel.

En dan? Dan is de crematiekeizer klaar. Opgebrand. En moet hij een ander klusje gaan zoeken. Wat? Waar? Burgemeester van Zaltbommel lijkt me wel wat. Daar kijkt namelijk niemand televisie. En ze lezen ook geen kranten. Daar kan iedere idioot zo aan de slag.